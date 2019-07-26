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Мошки заедают жителей Бердска из-за изменения погоды

12:30 26.07.2019, Алена Новикова Фото: pxhere.com
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Огромное количество мошек не дают бердчанам отдыхать в парках и на пляжах. Читатели жалуются на бесчисленное количество кровососущих.

Мошки заедают жителей Бердска из за изменения погоды
Несколько видов мошек появились в Бердске одновременно

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» жалуются на появление огромного количества мошек в июле. Они не дают пройти по лесу и полежать на пляже.

Что стало причиной такого массового появления мошек в Бердске и во всему региону, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замруководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. По ее словам, в этом году из-за неравномерного прогрева и изменения уровня воды совпали сроки появления сразу нескольких видов этих насекомых.

— Кровососущие мошки развиваются в водной среде, предпочитая водоёмы с течением. Основными местами их развития является река Обь и её притоки. На территории Обь-Иртышского бассейна зарегистрировано 96 видов мошек, для которых свойственны разные сроки выплода из водоёмов. Обычно, их рождение растянуто во времени, что не позволяет им глобально увеличивать свою численность в течение лета. При этом при значительных изменениях уровня водоёмов, изменениях скорости течения (например, при водосбросах Новосибирской ГЭС) и неравномерного прогрева воды в разных реках, сроки вылета взрослых насекомых могут значительно колебаться. В летний период 2019 года наблюдалось смещение и совпадение сроков вылета некоторых видов мошек, что в итоге привело к единовременному массовому появлению взрослых особей разных видов, — сообщила в своем ответе Лада Витальевна.

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