Зарезал знакомую на детской площадке на глазах ее ребенка ревнивец в Подмосковье

38-лнтний местный житель при скоплении людей нанес 20 ножевых ранений своей возлюбленной. Она скончалась на месте. Подозреваемого задержали. Он признался в убийстве.

Подозреваемого в в убийстве на детской площадке задержан

Telegram-канал Mash опубликовал видео убийства женщины, которое произошло на детской площадке в подмосковном Раменском. На записи видно, как мужчина подошел к сидевшей на скамейке женщине и сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у игравших там детей. После этого убийца покинул детскую площадку. Никто из свидетелей произошедшего не попытался его остановить.

Подозреваемый задержан

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном городе Раменское. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы», — сказала Петрова.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила РИА Новости, что подозреваемого допросят в Следственном комитете.

Собеседница агентства добавила, что к настоящему времени осмотрена квартира потерпевшей, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, осмотрено место обнаружения машины Hyundai Solaris, на которой передвигался подозреваемый, машина изъята и помещена на спецстоянку.

Обстоятельства трагедии

О преступлении стало известно 25 июля. Как рассказывают очевидцы, женщина гуляла с ребенком на детской площадке возле одного из домов по улице Лесная. Неожиданно рядом припарковалась машина, из нее вышел мужчина, подбежал и без слов начал наносить удары ножом, после чего скрылся. На теле убитой нашли около 20 открытых ран.

Уголовное дело открыто по статье «Убийство».

Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль подозреваемого в Ногинске. Самого его обнаружили в лесу несколько часов спустя.

Ребенка, на глазах которого произошло убийство, доставили в больницу в шоковом состоянии. По предварительным данным, преступник являлся сожителем погибшей женщины.

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском городском округе (ч.1 ст.105 УК РФ). Им оказался 38-летний знакомый потерпевшей.

На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийству девушки.

Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление полученной доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической.

Сегодня следователи планируют выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной информации, подозреваемый — Артём Шустов 1981 года рождения.