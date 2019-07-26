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Массово скупают маски для защиты от смога жители Бердска

11:45 26.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В отделении скорой помощи отметили, что не могут провести связи ухудшения здоровья бердчан с действием смога. Количество вызовов осталось на прежнем уровне — около 100 в день.

Массово скупают маски для защиты от смога жители Бердска
Шестой день дымка от красноярских лесных пожаров висит над Бердском

Воздействие смога, принесенного ветром с пожаров в Красноярском крае, на здоровье стало одной из обсуждаемых тем для разговора у жителей Бердска. Об этом можно услышать в банках, супермаркетах, аптеках, улицах. Кто-то жалуется на головную боль, кто-то на подскочившее давление или крайне неважное самочувствие, связывая это с удушливой дымкой.

В одной из бердских аптек «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что каких особенных лекарств для защиты от смога бердчане не покупают. Но пару дней назад был случай, когда в аптеку буквально влетела взволнованная девушка и попросила немедленно продать ей все имеющиеся маски. Привела аргумент — смог смертельно опасен для здоровья.

Но все же основная часть населения города принимает погодные явления и задымления без паники.

В отделении скорой помощи бердской горбольницы пояснили, что не могут провести связи ухудшением здоровья бердчан с действием смогом. И отметили, что скорая помощь работает в обычном режиме, количество вызовов не увеличилось. Как и всегда, в сутки поступает около 100 вызовов бригады скорой помощи

В связи со сложившимися неблагоприятными метеоусловиями на территории Новосибирской области, при наличии задымления воздуха жителям региона Управление МЧС по Новосибирской области дает рекомендации.

Избегайте утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Сократите время пребывания на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток. Временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений.

Плотно закрывайте окна и двери, изолируйте влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности используйте кондиционеры и увлажнители воздуха. Ограничьте дополнительную физическую активность и временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.

Больше пейте! Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, не сладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Откажитесь от сладких газированных напитков, а также исключите алкоголь. Также стоит воздержаться от курения. В пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты. Для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины.

В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия. Несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ как можно чаще проводите влажную уборку. По возможности организуйте орошение водой придомовой территории.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения врача.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», смог над городом стоит шестой день. Обещания синоптиков, что дым развеется 25 июля и пойдут дожди, не оправдался.Теперь новый прогноз — направление ветра начнет меняться с 26 июля.

Северо-восточный ветер принес в Новосибирскую область дымку и запах гари от масштабных лесных пожаров в Красноярском крае и на Дальнем Востоке. По официальным данным, горит около 2 млн гектаров леса.

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили в воздухе Бердска превышения ПДК вредных веществ.

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