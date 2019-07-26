Автоледи перевернула в кювет Toyota Platz: пассажир погиб и 5-летний мальчик пострадал в ДТП в Новосибирской области

ДТП произошло в Краснозерском районе

В Краснозерском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

25 июля в 18.30 в Краснозерском районе на 267-м км автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар 27-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Платц», следовавшая в сторону Карасука, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате ДТП на месте погиб 27-летний пассажир — житель Баганского района. Кроме того, в Краснозерскую районную больницу доставлен 5-летний мальчик, получивший в аварии закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.