Отдают Байкалы, а в лондонах с порижами им и таг хорошо

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Дод:

Мусроропереработкой в Союзе не занимались настолько окромя сбора м/лома и макулатуры … Да еще при старых временах нам иностранцы предлагали свои (только «небесплатные» услуги по очистке), но шариковы всегда были «заняты» более насущными промблембами и им некогда было! А сегодняшние давно живут не здесь и не наше гражданство имеют, т.ч. им настолько все «по барабану», что они и Байкалы отдают и прочее, а в лондонах с порижами им и таг хорошо.