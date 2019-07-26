26.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Отдают Байкалы, а в лондонах с порижами им и таг хорошо

08:31 26.07.2019
0

Мусроропереработкой в Союзе не занимались настолько окромя сбора м/лома и макулатуры …

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Дод:
Мусроропереработкой в Союзе не занимались настолько окромя сбора м/лома и макулатуры … Да еще при старых временах нам иностранцы предлагали свои (только «небесплатные» услуги по очистке), но шариковы всегда были «заняты» более насущными промблембами и им некогда было! А сегодняшние давно живут не здесь и не наше гражданство имеют, т.ч. им настолько все «по барабану», что они и Байкалы отдают и прочее, а в лондонах с порижами им и таг хорошо.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда в России будет цивилизованная переработка мусора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСолнце прорывает смоговый занавес в Бердске от горящих лесов в Сибири
08:38 26-07-2019
Солнце прорывает смоговый занавес в Бердске от горящих лесов в Сибири
Отдают Байкалы, а в лондонах с порижами им и таг хорошо
08:31 26-07-2019
Отдают Байкалы, а в лондонах с порижами им и таг хорошо
Больницы оснастят техникой ради снижения детской смертности в Новосибирской области
08:30 26-07-2019
Больницы оснастят техникой ради снижения детской смертности в Новосибирской области
Гепатит С вы можете подхватить в маникюрном салоне
21:31 25-07-2019
Гепатит С вы можете подхватить в маникюрном салоне
БердскЗаслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради 1
20:07 25-07-2019
Заслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради
Более семи миллионов рублей по налогам задолжал житель Бердска
18:30 25-07-2019
Более семи миллионов рублей по налогам задолжал житель Бердска
БердскТруп пенсионера в квартире обнаружили спасатели Бердска 1
18:26 25-07-2019
Труп пенсионера в квартире обнаружили спасатели Бердска
Кадыров взял себе в охранники 6-летнего мальчика 2
18:15 25-07-2019
Кадыров взял себе в охранники 6-летнего мальчика
Разбойники из ФСБ: похищенные 136 млн рублей под видом обыска спецназовцы не поделили поровну 1
18:00 25-07-2019
Разбойники из ФСБ: похищенные 136 млн рублей под видом обыска спецназовцы не поделили поровну
БердскСТО: как выбрать свое в Бердске
17:49 25-07-2019
СТО: как выбрать свое в Бердске