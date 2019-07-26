В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Дод:
Мусроропереработкой в Союзе не занимались настолько окромя сбора м/лома и макулатуры … Да еще при старых временах нам иностранцы предлагали свои (только «небесплатные» услуги по очистке), но шариковы всегда были «заняты» более насущными промблембами и им некогда было! А сегодняшние давно живут не здесь и не наше гражданство имеют, т.ч. им настолько все «по барабану», что они и Байкалы отдают и прочее, а в лондонах с порижами им и таг хорошо.
Отдают Байкалы, а в лондонах с порижами им и таг хорошо
08:31 26.07.2019
Мусроропереработкой в Союзе не занимались настолько окромя сбора м/лома и макулатуры …
В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Дод:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Когда в России будет цивилизованная переработка мусора?
Отдают Байкалы, а в лондонах с порижами им и таг хорошо
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