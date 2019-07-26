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Медведев даст 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям. Но не всем пенсионерам

14:15 26.07.2019 Фото: Flickr
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По словам премьера, в 13 регионах размер прожиточного минимума пенсионера выше общероссийского, потому что там «просто дороже жизнь». Вырастет доход почти 445 тысяч неработающих пенсионеров.

Медведев даст 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям. Но не всем пенсионерам
Размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров

Правительство выделит 13 регионам 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров, общероссийский уровень составляет в этом году 8846 рублей.

«Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии, таким образом, доход пожилых людей увеличивается», — пояснил премьер.

По словам Медведева, в 13 регионах размер прожиточного минимума пенсионера выше общероссийского, потому что там «просто дороже жизнь».

«Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения, с апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода, то есть общей суммы материального обеспечения пенсионера. И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства», — сообщил Медведев.

Он подчеркнул, что принятое решение позволит увеличить доход почти 445 тысяч неработающих пенсионеров.

«Устранение несправедливости»

Пересчитать надбавки к пенсиям решили после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства поручил «немедленно устранить» несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату.

Президент отметил, что власти должны сначала доводить пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.

Источник: РИА Новости

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