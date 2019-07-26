Больницы оснастят техникой ради снижения детской смертности в Новосибирской области

Запланирован ремонт в детских медицинских организациях. В результате около 95% детских поликлиник и больниц региона будут соответствовать современным требованиям.

Региональный проект по развитию детского здравоохранения утвержден в Новосибирской области

Ремонт в детских поликлиниках и больницах, закупка нового оборудования и установка детских игровых зон – эти и другие мероприятия предусматривает новый региональный проект, утвержденный правительством Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Новосибирской области», разработанный министерством здравоохранения региона, определяет в качестве ключевой цели снижение показателя младенческой смертности и предусматривает в течение 2019-2020 годов дооснащение поликлиник и больниц новым оборудованием, в том числе высокотехнологичным, таким как ультразвуковые аппараты, рентген-аппараты, ЭКГ, ЛОР-комбайны и др. Также запланировано проведение ремонтных работ в детских медицинских организациях. В результате около 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений региона будут соответствовать современным требованиям – оборудованы крытыми колясочными, открытыми регистратурами, детскими игровыми зонами и комнатами для кормления.

«Реализация мероприятий региональной программы позволит усовершенствовать диагностику врожденных пороков и аномалий развития, наследственных заболеваний, улучшить репродуктивное здоровье, повысить качество и доступность стационарной медицинской помощи детям. Самый главный показатель, к которому мы должны прийти по завершению программы – снижение показателя младенческой смертности до 3,8 % в регионе», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Принимаемые меры направлены, в том числе, на внедрение принципов бережливого производства – сокращение очередей, существенное улучшение логистики передвижения пациентов, обеспечение комфортное пребывание детей и их родителей в медицинских организациях.

«На сегодняшний день 44 детских поликлинических отделения начали ремонтные работы, мы ждем, что уже к концу текущего года они завершат переход на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»)», – добавила руководитель регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.

С дополнительной информацией о развитии детского здравоохранения в регионе можно ознакомиться на сайте областного минздрава.

Региональная программа «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Новосибирской области» утверждена проектным комитетом областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области.

Для справки:

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.