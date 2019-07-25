Кадыров взял себе в охранники 6-летнего мальчика

Родители ребенка опубликовали в Сети видео с рассказом сына о том, что он хочет охранять главу Чечни. Мальчику выдали полное обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.

Родители ребенка опубликовали в Сети видео с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту Газиева, передает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», — написал он в инстаграме.

Глава Чечни добавил, что, несмотря на юный возраст, ребенок полон «смелости, решимости и отваги» и готов встать горой за своего кумира.

Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ребенку купили в детском магазине. По словам чеченского лидера, Газиеву уже назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.