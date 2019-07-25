Гепатит С вы можете подхватить в маникюрном салоне

Перед началом процедуры обязательно убедитесь, что многоразовые пакеты прошли стерилизацию в автоклаве.

Инструменты при этом должны лежать в крафт-пакете, индикатор на нем должен иметь розовый, бежевый или коричневый цвет

Посетители салонов красоты рискуют заразиться гепатитом B и С. Об этом в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом рассказала главный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина, пишет Российская газета . Главная опасность в том, что если во время сеанса маникюра больной гепатитом получит микротравму, следующий клиент может заразиться через загрязненный инструмент.

— Вода и дезинфицирующие средства не убивают вирусы гепатитов B и С, — отмечает Сметанина. — Поэтому перед началом процедуры обязательно убедитесь, что многоразовые пакеты прошли стерилизацию в автоклаве.

Инструменты при этом должны лежать в крафт-пакете, индикатор на нем должен иметь розовый, бежевый или коричневый цвет.