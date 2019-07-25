СТО: как выбрать свое в Бердске

Очень важно выбрать именно свое СТО, в котором работают настоящие профессионалы своего дела

Своевременный ремонт и диагностика автомобиля дает гарантию его длительной и беспроблемной эксплуатации. Очень важно выбрать именно свое СТО, в котором работают настоящие профессионалы своего дела. Качественный подход, современное диагностическое оборудование, комплектующие проверенных производителей – вот на что нужно ориентироваться при выборе «своего» сервиса.

Поменять масло перед летом

Приближается жаркая пора, когда многие автомобилисты отправляются в отпуск на машине. Собираясь в дорогу, нужно тщательно проверить техническое состояние транспортного средства. Одним из важных моментов является замена масла.

Производители для каждой модели устанавливают интервал пробега, через которые необходимо производить замену. Весь регламент нужных работ прописан в технической документации.

Чаще всего рекомендуется делать замену в следующих случаях:

1. Если приходится ездить в сложных условиях с постоянными пробками.

2. Поездки осуществляется чаще всего на короткие расстояния.

3. Автомобилем пользуются нечасто.

Масло в двигателе рекомендуется менять после 5000 км пробега. Дизельным двигателям оно требуется намного чаще. Важно правильно подобрать масло и выбирать только проверенную и качественную марку. От его качества зависит как срок службы двигателя, так и период повторной замены.

Недорогую и качественную замену масла в двигателе любого автомобиля могут выполнить и специалисты сервиса.

Ремонт колес

Одним из профильных направлений автосервисов является шиномонтаж. Он включает в себя:

• замену шин;

• мойку колес;

• ремонт камер и покрышек;

• регулировку давления;

• балансировку колес;

• дошиповку зимней резины.

Своевременный ремонт колес снижает риск водителя и пассажиров, влияет на тормозной путь, улучшает управляемость авто.

В сервисе все работы выполняются только на профессиональном современном оборудовании. Благодаря этому все услуги осуществляются максимально быстро с соблюдением всех требований по безопасности.

Диагностика

Техническая диагностика автомобиля – важное мероприятие, которое не стоит игнорировать и рекомендуется проводить своевременно. Оно включает в себя задачи, которые связаны с поиском неисправностей в системе авто. Это помогает вовремя обнаружить неполадку и устранить ее.

Диагностику должны проводить только квалифицированные специалисты на современном оборудовании. Только таким образом можно правильно оценить техническое состояние машины. Это обеспечит экономию средств на содержание и ремонт авто, так как сокращается расход запасных деталей и топлива. Это удается достичь благодаря обнаружению неисправностей в системе зажигания и питания.

Специалисты автосервиса имеют современное диагностическое оборудование. Высокое качество работ и выявление даже сложных «плавающих» неисправностей. Сложности с автомобилем? Вам в диагностический центр!

Обслуживание кондиционеров

При обнаружении плохой вентиляции и медленного охлаждения в салоне автомобиля, нужно позаботиться о проверке работы кондиционера. Если запустить проблему, то в дальнейшем ремонт может обойтись очень дорого.

Если наблюдается плохая вентиляция, это говорит о том, что забился фильтр в салоне. Его нужно менять через каждые 15 000 км пробега. Также причиной плохой вентиляции могут стать слабые ремни компрессора.

При медленном снижении температуры воздуха нужно проверять состояние конденсатора и испарителя. Застоявшийся воздух в системе охлаждения может привести к образованию плесени и бактерий. Чтобы этого избежать, нужно регулярно проводить промывку кондиционера.

Диагностика кондиционера включает в себя проверку состояния трубок и шлангов, а также всех соединений. Это позволяет избежать утечек.

Важно: не забывайте, что ревизия кондиционера обязательно должна предполагать диагностику возможной утечки.

Если при работе кондиционера издается сильный шум, значит вышел из строя подшипник. Нужно как можно быстрее устранить поломку, иначе придется перебирать всю систему.

Профессиональный подход и опыт специалистов автосервиса сохранят идеальное состояние вашего кондиционера.

Проверка тормозной системы

Налаженная тормозная система – гарантия безопасности на дороге. Поэтому важно уделять ей должное внимание. Проведение своевременного осмотра ее состояния позволит устранить возникшие неполадки на начальной стадии. Детальная диагностика проводится на смотровой яме с применением современного оборудования.

Большую роль играет правильная работа ручного (стояночного) тормоза. Если ручка поднимается слишком высоко, требуется регулировка троса.

Специалисты СТО проверяют уровень тормозной жидкости и ее качество. Она должна быть чистой. Важно проверить, чтобы шланги не подтекали, не было следов повреждения.

Особое внимание уделяется визуальному осмотру колес. Они должны быть полностью сухими и с наружной и с внутренней стороны. Если есть следы масляной жидкости, это говорит об утечке в тормозной системе.

Во время диагностики проводится оценка состояния тормозных шлангов, цилиндров и трубок. Их поверхность должна быть идеально сухой и без трещин. Важно, чтобы трубки были не ржавыми. Износ тормозных колодок можно увидеть, если полностью снять колеса.

В автосервисе проведут качественную диагностику и профессиональный ремонт любой сложности для любых марок автомобилей. Опыт и современное оборудование позволяет гарантировать стопроцентное качество работы!