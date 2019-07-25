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Разбойники из ФСБ: похищенные 136 млн рублей под видом обыска спецназовцы не поделили поровну

18:00 25.07.2019 Фото: Википедия
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О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест.

Разбойники из ФСБ: похищенные 136 млн рублей под видом обыска спецназовцы не поделили поровну
Подразделение Альфа

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

«Четыре миллиона рублей», — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.

Из этого следует, что семеро задержанных офицеров ФСБ не стали делить добычу поровну.

Оболенский пояснил, что перед ним «был выбор — брать или не брать», он взял и «в этом виноват».

Адвокат Борис Белык рассказал в суде, что его подзащитный вину признал частично, потому что не был посвящен в обстоятельства «операции».

«Его проинструктировал (оперативник управления «К» Александр. — Прим. ред.) Власов, который стоял у истоков этой операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность. При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз», — заявил он.

По словам Белыка, Оболенский написал на имя следователя заявление, в котором выразил готовность отдать полученные им после операции деньги.

Адвокат утверждает, что о местонахождении еще одной части похищенных денег знает отец арестованного по этому делу сотрудника ФНС, но указать на это место он не может, поскольку попал в больницу с серьезными травмами, отметил защитник.

Обвинение в разбое

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о «разбое в особо крупном размере».

Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевший — некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отобрали полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей в банке «Металлург» на улице Ивана Бабушкина «под видом оперативных мероприятий».

Известно, что двое из арестованных — оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ Александр Власов и Хетаг Маргиев из спецподразделения «Альфа» — написали явку с повинной и полностью признали вину.

Еще двое «альфовцев» — Владимир Урусов и Роман Оболенский — вину признают частично.

Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовало не менее девяти человек. Среди них сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.

Как следует из оглашенных в военном суде материалов дела, изначально Маргиев давал показания на Оболенского, а после того, как сам стал фигурантом дела, от них отказался.

Источник: РИА Новости

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