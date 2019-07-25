25.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как найти «своего» ветеринара?

17:28 25.07.2019, Евгений Никитин Фото: pixabay.com
0

Ветеринарные врачи всегда готовы прийти на помощь братьям нашим меньшим – кошкам, собакам и другим животным. Как выбрать хорошего ветеринара для своего любимца?

Как найти «своего» ветеринара?
Лечение мелких домашних животных – наиболее развивающаяся область ветеринарии

Тяжело представить современный мир без ветеринаров. По мере роста численности домашних питомцев в семьях, развитии сельского хозяйства, изготовлении продукции животноводства профессия ветеринарного врача с каждым годом становится все более востребованной.

Ветеринарные врачи в XXI веке
Лечение мелких домашних животных – наиболее развивающаяся область ветеринарии. Возможность помогать животным в современных условиях привлекает все больше студентов на ветеринарные факультеты.
Работа ветеринарного врача многогранна. Она включает в себя:
• Контроль качества продуктов животноводства, которые не теряют своего спроса и являются одними из основных продуктов питания
• Обеспечение эпизоотического благополучия территории по инфекционным заболеваниям
• Оказание лечебной помощи животным, проведение профилактических и диагностических мероприятий
Лечебная практика наиболее интересна, но и более трудоемка. Врач может столкнуться с лечением, как сельскохозяйственных животных, так и грызунов, птиц и даже экзотических представителей фауны. В цирках, зоопарках и в шоу с участием животных не обходится без помощи ветеринарной службы.

Кто и зачем идет в ветеринарию?
Профессию ветеринарного врача называют призванием и не зря. Кто еще с заботой и пониманием сможет понять захандрившее животное, оказать ему помощь и не навредить? Не каждому человеку удается найти подход к животным. Пациенты неохотно идут на контакт, когда болеют. Чаще проявляют агрессию. Поэтому очень важны личные качества специалиста терпение, пытливость, аккуратность и огромная любовь к своему делу.
Усердие и умение не бросать все при первой трудности — являются теми качествами, на которые обращают внимание при отборе новых специалистов. Таких трудностей на пути практикующего врача несчетное количество, но любовь к животным и желание им помочь возвращают силы и вдохновляют на упорный труд.
Образ жизни врачей нераздельно связан с работой. Ведь пациенты нуждаются в помощи и в праздники и в выходные.

К кому обратиться, когда любимцу нужна помощь?
С ветеринарами рано или поздно сталкиваются все владельцы домашних животных. Сейчас ветеринарная помощь доступна как никогда ранее. При выборе постоянного ветеринара учитывайте:
• круглосуточный режим работы, отзывчивые врачи и персонал, который готов оказать качественную и своевременную помощь питомцам;
• соблюдение принципов доказательной медицины, которое позволяет врачу выбрать наиболее эффективные способы лечения, профилактики и диагностики заболеваний;
• современное диагностическое оборудование, которое упрощает постановку диагноза, сокращает продолжительность неприятных для питомцев процедур и пребывание в клинике;
• возможность госпитализации животных под круглосуточное наблюдение специалистов, которое обеспечивает качественное лечение в зависимости от изменяющихся физиологических показателей животного;
• укомплектованный штат узких специалистов для того, чтобы провести обследования и консультации на месте и в короткие сроки.

Как сделать своего питомца красивым?
Но помощь специалистов нужна не только, когда любимец заболел, но и когда его хочется сделать красивым. И здесь нужна помощь уже не ветеринаров, а стилистов. Благо, в Бердске есть множество парикмахерских для животных, где можно сделать стрижку для своего любимца.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как часто вы обращаетесь к ветеринарам за помощью для своих любимцев?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гепатит С вы можете подхватить в маникюрном салоне
21:31 25-07-2019
Гепатит С вы можете подхватить в маникюрном салоне
БердскЗаслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради
20:07 25-07-2019
Заслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради
Более семи миллионов рублей по налогам задолжал житель Бердска
18:30 25-07-2019
Более семи миллионов рублей по налогам задолжал житель Бердска
БердскТруп пенсионера в квартире обнаружили спасатели Бердска 1
18:26 25-07-2019
Труп пенсионера в квартире обнаружили спасатели Бердска
Кадыров взял себе в охранники 6-летнего мальчика
18:15 25-07-2019
Кадыров взял себе в охранники 6-летнего мальчика
Разбойники из ФСБ: похищенные 136 млн рублей под видом обыска спецназовцы не поделили поровну
18:00 25-07-2019
Разбойники из ФСБ: похищенные 136 млн рублей под видом обыска спецназовцы не поделили поровну
БердскСТО: как выбрать свое в Бердске
17:49 25-07-2019
СТО: как выбрать свое в Бердске
После гибели 4 детей на пожаре приказали закрыть детский лагерь под Хабаровском
17:45 25-07-2019
После гибели 4 детей на пожаре приказали закрыть детский лагерь под Хабаровском
Что делать в августе на даче: собираем урожай или еще нет
17:38 25-07-2019
Что делать в августе на даче: собираем урожай или еще нет
БердскРазметку за 2 млн рублей нарисуют на вымытых дорогах Бердска
17:30 25-07-2019
Разметку за 2 млн рублей нарисуют на вымытых дорогах Бердска