Как найти «своего» ветеринара?

Лечение мелких домашних животных – наиболее развивающаяся область ветеринарии

Тяжело представить современный мир без ветеринаров. По мере роста численности домашних питомцев в семьях, развитии сельского хозяйства, изготовлении продукции животноводства профессия ветеринарного врача с каждым годом становится все более востребованной.

Ветеринарные врачи в XXI веке

Лечение мелких домашних животных – наиболее развивающаяся область ветеринарии. Возможность помогать животным в современных условиях привлекает все больше студентов на ветеринарные факультеты.

Работа ветеринарного врача многогранна. Она включает в себя:

• Контроль качества продуктов животноводства, которые не теряют своего спроса и являются одними из основных продуктов питания

• Обеспечение эпизоотического благополучия территории по инфекционным заболеваниям

• Оказание лечебной помощи животным, проведение профилактических и диагностических мероприятий

Лечебная практика наиболее интересна, но и более трудоемка. Врач может столкнуться с лечением, как сельскохозяйственных животных, так и грызунов, птиц и даже экзотических представителей фауны. В цирках, зоопарках и в шоу с участием животных не обходится без помощи ветеринарной службы.

Кто и зачем идет в ветеринарию?

Профессию ветеринарного врача называют призванием и не зря. Кто еще с заботой и пониманием сможет понять захандрившее животное, оказать ему помощь и не навредить? Не каждому человеку удается найти подход к животным. Пациенты неохотно идут на контакт, когда болеют. Чаще проявляют агрессию. Поэтому очень важны личные качества специалиста терпение, пытливость, аккуратность и огромная любовь к своему делу.

Усердие и умение не бросать все при первой трудности — являются теми качествами, на которые обращают внимание при отборе новых специалистов. Таких трудностей на пути практикующего врача несчетное количество, но любовь к животным и желание им помочь возвращают силы и вдохновляют на упорный труд.

Образ жизни врачей нераздельно связан с работой. Ведь пациенты нуждаются в помощи и в праздники и в выходные.

К кому обратиться, когда любимцу нужна помощь?

С ветеринарами рано или поздно сталкиваются все владельцы домашних животных. Сейчас ветеринарная помощь доступна как никогда ранее. При выборе постоянного ветеринара учитывайте:

• круглосуточный режим работы, отзывчивые врачи и персонал, который готов оказать качественную и своевременную помощь питомцам;

• соблюдение принципов доказательной медицины, которое позволяет врачу выбрать наиболее эффективные способы лечения, профилактики и диагностики заболеваний;

• современное диагностическое оборудование, которое упрощает постановку диагноза, сокращает продолжительность неприятных для питомцев процедур и пребывание в клинике;

• возможность госпитализации животных под круглосуточное наблюдение специалистов, которое обеспечивает качественное лечение в зависимости от изменяющихся физиологических показателей животного;

• укомплектованный штат узких специалистов для того, чтобы провести обследования и консультации на месте и в короткие сроки.

Как сделать своего питомца красивым?

Но помощь специалистов нужна не только, когда любимец заболел, но и когда его хочется сделать красивым. И здесь нужна помощь уже не ветеринаров, а стилистов. Благо, в Бердске есть множество парикмахерских для животных, где можно сделать стрижку для своего любимца.