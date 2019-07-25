Правила предоставления отсрочки по здоровью

Отсрочка от службы в армии предполагает, что вследствие состояния своего здоровья призывник временно не имеет возможности полноценно исполнять воинский долг.

Отсрочка по здоровью может быть предоставлена лицам призывного возраста решением призывной комиссии после проведения медосвидетельствования. Категорию «Г» установят в том случае, если состояние здоровья молодого человека предполагает необходимость дальнейшего наблюдения или прохождения лечения. В такой ситуации оформляется временное освобождение от службы.

Когда предоставляется отсрочка?

Такая отсрочка от службы в армии предполагает, что вследствие состояния своего здоровья призывник временно не имеет возможности полноценно исполнять воинский долг. Поэтому в армию его на данный момент призывать нельзя. Такому молодому человеку присваивается категория годности «Г» с отсрочкой от призыва на 6-12 месяцев или до последующей призывной кампании. Такое временное освобождение дается для завершения лечения.

Как только истекает срок предоставленной отсрочки, юноша вызывается на медкомиссию для повторного медосвидетельствования. Члены ВВК решают, какую категорию годности присвоить, нужно ли дать новую отсрочку. При этом по правилам число отсрочек не может быть более 2-х призывов. Хотя известны случаи, когда юноше не давали основную категорию годности 2 года, а назначали повторно медкомиссию и дообследование.

Особенности оформления отсрочки

отсрочка по здоровью prizyvanet.ru

Чтобы получить временное освобождение от службы, необходимо:

посетить призывную комиссию и пройти медосвидетельствование;

в случае назначения по направлению пройти дообследование;

посетить военкомат и взять оформленное заключение с предоставлением отсрочки;

если было отказано во временном освобождении от армии – обжаловать такое решение.

При посещении медкомиссии надо иметь на руках полный комплект документов медицинского характера с описанием болезни, результатами обследования и анализов. Эти бумаги должны быть официально оформлены, заверены подписями врачей и печатью медучреждения. Чтобы получить категорию «Г», требуется соблюдение таких параметров:

соответствие патологии определенной категории по Расписанию болезней;

документальное подтверждение диагноза медучреждением государственного типа;

отсутствие права на оформление отсрочки по иным причинам.

Если соблюдены указанные выше условия, то призывная комиссия оформит категорию годности «Г» и направит призывника с отсрочкой для завершения лечения. По результатам повторного освидетельствования будет принято решение об итоговой категории годности.