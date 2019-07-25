Рассеянный склероз догнал вас в Бердске

Даже если у вас ничего не болит – важно обязательно пройти диагностику, чтобы выявить страшное заболевание на ранних стадиях.

Рассеянный склероз – это хроническое прогрессирующее заболевание аутоиммунной природы, поражающее нервную ткань спинного и головного мозга

Свыше 2 миллионов человек во всем мире страдают рассеянным склерозом. Всего один день в году напоминает общественности о серьезной социальной проблеме нашего времени, но люди, чьи судьбы уже необратимо изменены, ведут борьбу каждый день своей жизни.

Вот уже 11 лет, многие страны мира отмечают Всемирный день рассеянного склероза. Для освещения актуальной проблемы Международная организация обществ рассеянного склероза ввела день, который призывает медицинские и исследовательские организации повышать качество и доступность диагностических и лечебных мероприятий для населения.

Факт: Особенно подвержены заболеванию лица европеоидной расы, женщины, население, проживающее в северных странах. По разным оценкам, в России это число составляет от 120 до 200 тысяч человек.

Природа недуга

Рассеянный склероз – это хроническое прогрессирующее заболевание аутоиммунной природы, поражающее нервную ткань спинного и головного мозга. Хоть и первые описания болезни приходятся на 19 век, точные причины и генетическая предрасположенность заболевания пока не доказаны. Но в ряде исследований ученые выявили предрасполагающие факторы.

В географических зонах с меньшим количеством солнечного света, заболевание встречается чаще. В среднем в наиболее продуктивный период жизни человека, то есть 20-40 лет, рассеянный склероз диагностируется чаще. Хотя в детском и пожилом возрасте число случаев поражения страшной болезнью с каждым годом становится все выше.

Женщины болеют в три раза чаще мужчин. Одна из недавних теорий говорит о том, что пусковым механизмом заболевания служат вирусы, в частности герпес-вирус человека.

Склероз, в данном случае, не имеет ничего общего со старческим слабоумием. А слово «рассеянный» не характеризует снижение внимания. Склероз – это рубец, который беспорядочно, то есть рассеянно деформирует нервную ткань центральной нервной системы, вызывая самые разнообразные симптомы:

— нарушение координации движений тела;

— нарушение речи;

— снижение или полная потеря зрения;

— расстройство памяти, умственных способностей;

— эмоциональная неустойчивость и многие другие.

Сила и характер проявления признаков болезни зависит от локализации рубцов и их распространенности.

Особенности диагностики

Диагностика включает в себя сбор точного анамнеза с определением первого эпизода неврологических симптомов. Из дополнительных исследований наибольшей точностью обладает магнитно-резонансная томография. На ранних стадиях диагностика затруднена отсутствием или слабостью симптомов, а очаги в нервной ткани на МРТ часто имеют клиническую схожесть со многими другими патологиями. Сегодня не существует анализа, который бы с абсолютной точностью мог подтвердить диагноз «рассеянный склероз».

Еще одной сложностью в диагностике рассеянного склероза является то, что в сельской местности спектр диагностических методов в медицинских учреждениях значительно уступает, нежели в условиях города.

Каждому десятому пациенту ошибочно ставят страшный диагноз. А пациентам с похожими симптомами диагноз ставится только на пятый год после возникновения заболевания.

Своевременная диагностика против страшных недугов

Даже если у вас ничего не болит – важно обязательно пройти диагностику, чтобы выявить страшное заболевание на ранних стадиях. Врачи рекомендуют хотя бы раз в год сдавать анализы крови, ведь именно кровь – один из лучших индикаторов состояния здоровья.

Сегодня даже не надо куда-то ехать, чтобы сдать кровь. Вы можете вызвать специалиста на дом и сдать анализы прямо дома. А результат получить в виде SMS-сообщения или узнать в личном кабинете клиента диагностической лаборатории на сайте. Все параметры анализа будут расшифрованы, а показатели, отличающиеся от нормы – помечены специальным символом. Для вас это должно стать сигналом, что пора всерьез задуматься о своем здоровье и обратиться к врачу, чтобы еще на ранних стадиях выявить любую проблему и легко устранить ее, не дожидаясь болезни.

И все это можно сделать за вполне разумную цену. Просто представьте – сколько времени вы потеряете в очередях?

Куда пойти лечиться?

Если все же у вас или ваших близких обнаружили страшное заболевание – самое время пойти лечиться. В Бердске сегодня есть несколько клиник мирового уровня. И работают в них профессионалы самого высокого класса. Если у вас возникли какие-то проблемы со здоровьем – не обязательно брать талончик в государственную поликлинику и часами сидеть в очередях в ожидании приема. Высококлассные специалисты готовы принять вас в клинике …. Именно здесь вы сможете получить лучшее лечение.

Вас примут без очередей, внимательно выслушают ваши жалобы, проведут комплексную диагностику на оборудовании последнего поколения. И по итогам приема врач назначит комплексное лечение, которое позволит быстро исцелить недуг и навсегда о нем забыть.

Всемирный день рассеянного склероза призван напомнить о том, что это – актуальная медико-социальная проблема, приводящая население в продуктивном возрасте к устойчивой инвалидизации, значительно снижая качество жизни людей.

Этот день призывает внимательнее заботиться о своем здоровье и здоровье близких, ведь иногда симптомы банальной усталости могут быть началом сложной болезни.