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Уволился из мэрии главный архитектор Бердска Петр Ким

17:22 25.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кресло чиновника свободно, но бердская власть пока что не ищет нового архитектора города.

Уволился из мэрии главный архитектор Бердска Петр Ким
Петр Ким работал в должности вице-мэра Бердска

В конце мая 2019 года главный архитектор города Петр Ким покинул свое кресло в мэрии Бердска. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин сегодня, 25 июля,  место вакантно, но кандидата на должность мэрия пока не ищет.

Напомним, с 2007 по 2012 год Петр Ким работал главным архитектором в Бердске. В 2017 году он занял должность вице-мэра Бердска по строительству. В 2018 году Петр Анатольевич вновь перешел на должность главного архитектора города.

Несколько лет подряд Петр Ким инициировал и проводил фестиваль песчаных скульптур, курировал фестиваль скульптур из дерева в 2018 году. Сейчас скульптуры посвященные материнству украшают сквер «Мое солнышко» у роддома Бердска и в городском парке Бердска.Кроме того, Петр Анатольевич разрабатывал новый генеральный план Бердска.

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От редакции

Свято место пусто не бывает?

Аноним, 25 июля 2019 19:06
Ну и слава богу, одним дармоедом меньше.
Гость, 25 июля 2019 19:20
ОстатОчно прощавай??! Не?
Аноним, 25 июля 2019 21:43
так ведь лето, в песочнице нужно успеть наиграться

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