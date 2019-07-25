Уволился из мэрии главный архитектор Бердска Петр Ким

Кресло чиновника свободно, но бердская власть пока что не ищет нового архитектора города.

Петр Ким работал в должности вице-мэра Бердска

В конце мая 2019 года главный архитектор города Петр Ким покинул свое кресло в мэрии Бердска. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин сегодня, 25 июля, место вакантно, но кандидата на должность мэрия пока не ищет.

Напомним, с 2007 по 2012 год Петр Ким работал главным архитектором в Бердске. В 2017 году он занял должность вице-мэра Бердска по строительству. В 2018 году Петр Анатольевич вновь перешел на должность главного архитектора города.

Несколько лет подряд Петр Ким инициировал и проводил фестиваль песчаных скульптур, курировал фестиваль скульптур из дерева в 2018 году. Сейчас скульптуры посвященные материнству украшают сквер «Мое солнышко» у роддома Бердска и в городском парке Бердска.Кроме того, Петр Анатольевич разрабатывал новый генеральный план Бердска.