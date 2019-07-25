Зашалила щитовидная железа

Для полноценной работы органа, организму требуется определенное суточное потребление йода

Неутешительная мировая статистика роста числа заболеваний щитовидной железы привела к образованию дня, посвященному этому органу. По данным ВОЗ, каждый год число зарегистрированных случаев возникновения патологий щитовидной железы увеличивается на 5%, а число людей, имеющих заболевания, составляет около 700 миллионов человек

В 2009 году Европейская тиреоидная ассоциация основала день, посвященный проблемам неправильной работы щитовидной железы. Он отмечается каждый год 25 мая. В этот день проводится активная пропаганда диагностики, профилактики и лечении тиреопатий, через различные источники для того, чтобы сформировать у населения более внимательное отношение к своему здоровью, а также повысить доступность медицинских услуг в сфере эндокринологии.

Как устроена тиреоидная железа

Щитовидная железа – это орган внутренней секреции, гормоны которого участвуют в регуляции обмена веществ, роста организма, формировании костной ткани и даже отвечают за настроение человека. Расположена железа в области гортани и трахеи, ее легко пальпировать без специальных приспособлений на рутинном приеме врача.

Для полноценной работы органа, организму требуется определенное суточное потребление йода. То есть щитовидная железа является своеобразным депо для йода и находится в зависимости от этого химического элемента.

Диагностика расстройств функции щитовидной железы затруднена тем, что одних симптомов недостаточно. Проявления заболеваний щитовидной железы часто похожи на другие эндокринные расстройства.

Основные патологии органа

Заболевания щитовидной железы различают в зависимости от:

• нарушения выработки гормонов (гипотиреоз и гипертиреоз);

• нарушение структуры органа (диффузные и очаговые образования в органе);

• смешанные нарушения.

Гипотиреоз – состояние, при котором снижается выработка тиреотропных гормонов. К основным симптомам относят:

• набор массы тела при сохранении того же уровня активности и питания;

• замедление сердечного ритма;

• снижение артериального давления;

• быстрая утомляемость, сонливость;

• озноб;

• сухость кожи, ломкость ногтей и волос;

• депрессивные состояния;

• нарушение менструального цикла у женщин и расстройства потенции у мужчин.

• Врожденный гипотиреоз диагностируется у младенцев. Отсутствие лечения этого заболевания приводит к кретинизму, то есть нарушению как физического, так и психического развития человека.

Гипертиреоз или тиреотоксикоз – вызван повышенным содержанием гормонов в крови. Поводы для беспокойства следующие:

• потеря массы тела при полноценном питании;

• учащение сердцебиения;

• одышка;

• нарушения сна, раздражительность;

• дрожание рук, слабость мышц;

• нарушения половой функции;

• расстройства работы пищеварительной системы;

• повышенное потоотделение.

Смешанные нарушения вызывают опухоли щитовидной железы. По мере роста опухолей, нарушается структура органа, а вслед за этим и функциональная способность.

Диагностика заболеваний щитовидной железы

Диагностика начинается с общих исследований: осмотр врача, общий и биохимический анализы крови, анализ мочи.

К специфическим диагностическим методам относят УЗИ органа, анализ крови на тиреотропные гормоны. Для исключения нарушения структуры органа назначается компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и радиоизотопное сканирование.

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Профилактика тиреопатий

Массовая профилактика говорит о том, что ежедневная потребность йода для взрослого человека составляет 100-200 мкг. Рекомендуется использовать именно йодированную поваренную соль для приготовления пищи. А еще:

— употреблять в рацион больше морепродуктов, особенно морскую капусту, в 100 граммах которой содержится около 500 мкг йода;

— есть богатые йодом грецкие орехи и хурму;

— применять комплексные поливитамины, в составе которых есть микроэлементы.

Комплексные поливитамины можно приобрести и без назначения врача. Однако самостоятельно подобрать правильный и оптимальный курс не получится. Но можно обратиться в аптеку …, где опытные фармацевты подберут вам оптимальный курс поливитаминов в зависимости от вашего возраста, состояния здоровья, времени года и, конечно же, бюджета. Только так вы сможете получить эффективную профилактику и избежать любых возможных проблем с щитовидной железой в будущем.

В этот день эндокринологи всего мира призывают людей быть бдительными и внимательными к своему здоровью, не пренебрегать ежегодными обследованиями организма, даже если для этого нет явных поводов. Хотя внимательными к своему здоровью стоит быть каждый день, вне зависимости от праздников.