Искусство приготовления десертов: как в нем преуспеть?

Приобщиться к кондитерскому искусству сегодня может каждый. Сейчас очень распространены мастер-классы, дегустации, выставки

Настоящую атмосферу приготовления десертов можно ощутить только в тех местах, где работают настоящие профессионалы. Отдельное внимание стоит обратить на кофейни и кафе, при которых есть небольшие кондитерские, которые могут предоставить для своих посетителей огромный выбор красивых и вкусных десертов.

В Бердске и Новосибирске такие заведения широко распространены и набирают все большую популярность. А все благодаря широкому ассортименту десертов, обслуживанию и уютной атмосфере – ведь что может быть лучше, чем чашечка горячего капучино и свежеприготовленный десерт в ветреную, дождливую погоду.

Каждый из нас может просто идти по городу и обязательно на своем пути встретит какую-нибудь уютную кофейню. И лучше не проходить мимо, а обязательно зайти туда. Это позволит окунуться в атмосферу отдыха, которой очень часто не хватает в повседневной жизни. Благодаря приемлемой ценовой политике, широкому ассортименту, прекрасному обслуживанию, вы захотите возвращаться сюда вновь каждый раз. Кстати, если идти в кафе не хочется, но очень хочется чего-нибудь сладенького и не из ассортимента супермаркетов – всегда можно заказать блюда из кондитерских на дом.

Есть такая профессия!

Сегодня многие молодые люди хотят получить специальность кондитера. Это можно сделать в специальных учебных заведениях, а после этого уже совершенствовать свои знания и мастерство различными мастер-классами. Кондитер – нелегкий труд, который требует от человека не только знаний и умений, но и необычного и креативного подхода. Мастер должен быть терпеливым, а также обладать идеальной интуицией.

Как и во многих других сферах деятельности, которые связаны с ручным трудом и сотрудничеству с людьми, в этой имеются некоторые тонкости и секреты, которые профессионалы берегут и охраняют на протяжении десятилетий и передают из поколения в поколение.

Впрочем, приобщиться к кондитерскому искусству сегодня может каждый. Сейчас очень распространены мастер-классы, дегустации, выставки, на которых каждый желающий может не только попробовать что-то вкусное, но и самостоятельно приготовить это блюдо, а затем попробовать сделать такое же угощение дома – для членов своей семьи. Кстати, записаться на подобный мастер-класс можно и в Бердске – цена такого обучения для семьи не будет обременительной, а в праздничный день можно получить еще и дополнительную скидку.

Самые известные кондитерские мира

Среди всех кондитерских, которые можно встретить в каждом городе, существуют те, которые создают настоящие шедевры. В списке представлены 5 лучших заведений, которые завоевали сердца большинства сладкоежек:

Франция. Кондитерская Пьера Эрме обновляет свой ассортимент каждые полгода. Как и у известных модельеров, здесь создаются коллекции.

Садахару Аоки. В кондитерские представлены десерты и выпечка с элементами японской кухни. Заведения располагаются в Токио и Париже.

Демель. Эта кондитерская размещена в Вене. Здесь представлены самые известные торты, которые покорили весь мир. Изысканность, непревзойденный дизайн, а также невероятный вкус позволят каждому окунуться в незабываемую атмосферу.

Ладури. Во многих странах сейчас можно встреть сеть кондитерских, главным десертом которых считается макарун.

Кондитерская Адриано Зумбо. Она разместилась в Австралии, а работы мастера заставляют смотреть на них с замиранием сердца.

Если вы когда-нибудь будете путешествовать и окажетесь в этих городах мира – обязательно зайдите в одно из них – вы точно не пожалеете.

Кстати, не забывайте, что праздник объединяет не только профессионалов, но и любителей. Если вы решили отпраздновать его, то приготовьте в этот день что-нибудь вкусное и порадуйте себя и своих близких. А что вы придумали испечь на день кондитера?