После гибели 4 детей на пожаре приказали закрыть детский лагерь под Хабаровском

Издан приказ о закрытии лагеря «Холдоми».

Работа детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, будет остановлена в четверг, детей развезут по домам до конца дня. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации «Холдоми».

«Издан приказ о закрытии лагеря «Холдоми». Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезет до дома», — сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, сколько детей сейчас находится в «Холдоми». По данным Министерства образования и науки Хабаровского края на вечер среды, в лагере оставалось 136 детей. Они обеспечены горячим питанием, находятся в корпусах. В администрации лагеря ТАСС уточнили, что в настоящее время у них находятся 180 детей.

Администрация «Холдоми» готова вернуть деньги за проданные путевки. Прием заявлений уже ведется от купивших путевки на нынешнюю смену и на будущую. Однако возврат средств пока затруднен из-за задержания руководства лагеря и комплекса. Накануне сообщалось, что решается вопрос о выплате администрацией компенсаций семьям погибших и пострадавших детей.

В палаточном лагере, по словам собеседника агентства, жил и ребенок директора лагеря, он не пострадал. «Большинство детей сами хотели жить в палатках, это считалось крутым для них — жить в кемпинге. Такую форму [проживания] по желанию детей и исходя из своих средств (размещение в палатках стоило дешевле, чем в корпусах) выбирали и родители», — сказал представитель «Холдоми».

По словам представителя администрации лагеря, большую часть детей из палаточного лагеря родители забрали сразу, оставшихся ребят перевели в стационарные корпуса. «Некоторые остались без вещей после пожара. Еще вчера лагерь пытался вести деятельность, проводить мероприятия, но к вечеру на территории появился ОМОН, стали изымать документы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обсуждается вариант строительства часовни на территории лагеря в память о случившемся, передает ТАСС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на пожаре в палаточном лагере погибли 4 детей. Несколько человек остаются в больницах.