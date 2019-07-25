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Бесплатным высшее образование хотят сделать в приграничных регионах России

17:00 25.07.2019 Фото: pixabay
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Тогда выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов. Есть идея увеличить квоту для русскоговорящих иностранцев.

Бесплатным высшее образование хотят сделать в приграничных регионах России
Предложено в ряде регионов сделать высшее образование бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову он высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с «сильным вузом».

«Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту», — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность, заявил депутат.

Тогда, по мнению Чернышова, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.

Также он предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.

«Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», — полагает депутат.

Источник: РИА Новости

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Отток молодежи из таких районов прекратится?

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