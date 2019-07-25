Спасли от смерти пенсионерку сотрудники МЧС в Бердске

Родные не могли попасть в квартиру пожилой женщины и попросили спасателей деблокировать входную дверь. Пенсионерку с признаками инсульта обнаружили на полу.

Спасатели передали пенсионерку врачам скорой помощи

Заявку деблокировать входные двери в квартиру, где одна проживает пожилая бердчанка, получили утром 22 июля сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Родные тщетно пытались дозвониться и достучаться до пенсионерки. В квартире стояла полная тишина. Они знали, что их родственница никуда не могла уйти из дома. Забеспокоились — не случилось бы чего. Обратились за помощью к спасателям.

Спасатели прибыли на место и деблокировали входную дверь. Они вошли в квартиру и нашли бердчанку на полу в коридоре. С признаками инсульта. Пенсионерку передали сотрудникам скорой помощи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.