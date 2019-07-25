Протестировали и раскритиковали при чиновниках пандусы автобусов инвалиды-колясочники Бердска

Аркадий Ситников: «Это пандус сделали без участия людей, для которых он создавался. Это прошлый век». Водителю автобуса № 1 пришлось впервые разбирать устройство для особенных людей.

Инвалиды-колясочники вызвали чиновников Бердска на эксперимент

Протестировали пандусы в автобусах инвалиды-колясочники Бердска. Как оказалось, два городских автобуса оснащены устройством для особенных людей. Об этом, как выяснилось, не знали даже сами колясочники. Но обо все по порядку.

Жизнь, как в клетке

Аркадий Ситников и его единомышленники борются за права особенных людей в Бердске

Жизнь Аркадия Ситникова разделилась на «до» и «после» 10 лет назад. В жаркий летний день он приехал на озеро за дачами химзавода, чтобы искупаться.

— Пришел с работы. Затопили дачу с друзьями. Пока ждали когда она прогреется, решили искупаться. Купались там всегда, все было как обычно. А тут нырнул, и всем весом воткнулся в днище. Услышал хруст, всплыл спиной вверх. Друзья вызвали «скорую». В больнице сделали снимок. Оказалось, что межпозвоночный диск разлетелся, сломал шею. На второй день меня прооперировали, — вспоминает Аркадий.

Поле началась иная жизнь: кома, реанимация, несколько операций и неутешительный прогноз врачей — крепкий 23-летний парень уже никогда не встанет на ноги. На протяжении десяти лет Аркадий круглые сутки прикован к кровати и инвалидному креслу — его тело ниже плеч обездвижено.

Но разум Аркадия подвижен. Совсем недавно он и его двое друзей со схожими диагнозами создали общество бердских инвалидов-колясочников, в которой на сегодняшний день состоят порядка 20 человек. Аркадия выбрали председателем общества. И это, по словам его мамы Галины Геннадьевны, оживило сына. Теперь он гораздо чаще выходит из дома. Буквально пару лет назад Аркадий мог сидеть в четырех стенах на протяжении года. Его маме не под силу спускать коляску с 9 этажа многоквартирного дома, передвигаться с сыном по тротуарам Бердска, заезжать в автобус.

Сегодня, 25 июля, по инициативе общества инвалидов-колясочников власть Бердска протестировала пандусы в городских автобусах. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина, устройствами для въезда инвалидов в городской транспорт оснащены всего два автобуса по жизненно важным маршрутам для колясочников. Это один автобус №3 следующий до реабилитационного центра «Ортос» и автобус № 1 направляющийся в сторону Микрорайона.

По словам Аркадия Ситникова, это те маршруты, без которых особенным людям ни как не добраться на процедуры в «Ортос» или по своим делам в Микрорайон. В распоряжении соцзащиты Бердска есть автомобиль с подъемником для инвалидов-колясочников, однако очередь на транспортировку в нем расписана на недели вперед.

Автор видео Марина Волкова



Тянем, потянем, вытянуть не можем?

Водитель автобуса №3 потратил пару минут, чтобы вытянуть пандус на автобусную платформу

На остановку «Радиозавод» ради эксперимента колясочников, помимо Надежды Нятиной, приехал директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов, курирующий строительство и реконструкцию автобусных посадочных платформ. Директор бердского АТП Елена Бороздина, в чьем ведении находится городской транспорт, а также сотрудница соцзащиты Бердска.

— Это наша идея, нашей организации. Надежда Нятина пошла нам на встречу, сразу согласилась встретиться на остановке. Это очень обрадовало. Да и Максим Совбанов идет на встречу. Пообещал рассмотреть возможность проектирования тротуаров по улице Ленина. Они не пригодны для нас, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий.

Автор видео Марина Волкова



Первым делом Аркадий Ситников, Роман Соломатин и Виктор Перемитин опробовали пандус автобуса № 3. Пассажиры с пониманием отнеслись к тому, что водитель вышел разбирать вмонтированный в автобус пандус.

Стоит отметить, что разборка и сборка пандуса, а затем погрузка колясочника в автобус занимает около 7 минут. Все это время пассажиры автобуса терпеливо наблюдали за происходящим. Надежда Нятина пояснила, пандус встроили в автобус, тем самым дооборудовав конструкцию транспогрта. Но по мнению Аркадия, Романа и Виктора, такая конструкция — прошлый век. Сегодня многие автобусы оборудованы телескопическими пандусами.

Закатить в автобус Аркадия попыталась его мама. Однако с поставленной задачей женщина не справилась. Угол касания пандуса с остановочной платформой слишком высок. Галина Геннадьевна сделала пару шагов в «гору», но на помощь к ней пришел волонтер из «100 друзей» Владимир. Приложив силу, он закатил Аркадия в автобус. Инвалидное кресло заняло все пространство на задней площадке автобуса. И из-за этого устройство не получилось собрать в прежнее состояние. А вот более компактные коляски Виктора и Романа не помешали пандусу вернуться на свое место.

Автор видео Марина Волкова



— Пандус должен быть другой. Он не должен прятаться в салоне, так он занимает много места. Есть телескопические пандусы, которые устанавливаются в днище автобуса и никому абсолютно не мешают. Это пандус сделали без участия людей, для которых он создавался. Спасибо, что сделали, но это нужно маленько модифицировать, — резюмировал Аркадий.

Следующим в очереди оказался пандус в автобусе № 1. Водитель автобуса не был готов для испытания устройства — разворачивать пандус ему пришлось в первый раз. Инвалиды-колясочники, как оказалось, не ездят в автобусах Бердска. Стоит отметить, что развернуть пандус у водителя при помощи волонтера из «100 друзей» удалось за пару минут. Но для этого потребовалось вооружиться отверткой.

Автор видео Марина Волкова



Как оценили главные эксперты, въехать и съехать с пандуса оказалось легко и просто. К тому же, места в автобусе хватило на двух особенных пассажиров.

— Это элементарно сделано и удобно, — прокомментировал Виктор, съезжая с пандуса.

Автор видео Марина Волкова



— Этот автобус стоит 3 млн рублей, но это было очень давно. Такие автобусы уже не выпускают — их всего 200 штук было выпущено. Они изначально идут со встроенным панудсом. Аналоги есть, они лучше, но они и дороже. Но там большая накопительная площадка и туда может заехать нак оляске не один человек, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор БАТП Елена Бороздина.

30 лет бездействия

Роман — профессиональный юрист и он борется за права инвалидов-колясочников Бердске

Профессиональный юрист Роман Соломатин оказался в инвалидном кресле семь лет назад. Как и в случае Александра, ныряние в реку стало переломным моментом в его жизни. Он переехал из родного Новокузнецка в Бердск четыре года назад. И теперь активно борется за права инвалидов-колясочников. Каждый день он сталкивается с проблемами, которые касаются не многих, но особенных людей.

Вот и сегодня на пути Романа встретилось непреодолимые препятствия: въезд на пассажирскую платформу остановки «Универмаг» оказался под запретом. Роману пришлось потеснить бабушек-продавцов, которые загородили прилавками подъезд к пандусу.

— На пересечении улиц Ленина и Горького я вообще не могу проехать. Приходится тратить время на то, чтобы объезжать путь целыми кварталами по дворам, газонам или по дороге. А если дождь, зима… Ситуация аховая, чиновники идут нам на встречу. Но меня поражает, что в городе существует организация инвалидов, которая недавно отметила 30-летний юбилей. И только сегодня мы показываем власти, что не можем залезть в автобус. А в городе больше 100 колясочников. Мы зарегистрировали бердскую городскую организацию инвалидов-колчсочников и организацию «Социальный юрист», которая будет защищать права инвалидов. Они нуждаются в защите, потому что нарушение повсюду — медицина, социальная защита, медико-социальные службы, жилищные отношения. Мы вступаем в активную фазу правозащитной деятельности. Будем без особых эмоций, спокойно работать в этом направлении. Мы не требуем ничего сверхъестественного, а всего лишь соблюдения закона. Например, дорожная инфраструктура должна быть построена в соответствии с ГОСТами и СниПами. Бордюры должны быть высотой не более 2 сантиметров, а у нас целая пропасть. Меня катать некому, я езжу сам. У меня есть семья и дети, мне нужно их растить. Мы готовы отстаивать свои права в разных инстанциях. Вопрос идет о выживании, — считает Роман.

Автор видео Марина Волкова



По его словам, во многие торговые центры Бердска попасть не сложно. Большинство оборудовано пандусами. Но проблемы существуют. «Доступная среда» не так уж и доступна. Общество уже обратилось в горадминистрацию с письмом на пяти листах, в котором обоснованы требования инвалидов-колясочников. Свои доводы инвалиды подкрепили ссылкой на конвенцию ООН.

— Бьемся второй год. Комиссии начали собирать экспертные заседания. Но толку пока что нет. Я смотрю на это со стороны, гашу эмоции. Моя коляска стоит 200 тыс. рублей и когда я прыгаю с бордюра, она может сломаться в любой момент. Тогда я могу остаться вообще без движения. Меня это, признаться, нервирует. Например, эти автобусы купили в 2017 году и только сейчас поняли, что они не пригодны для нас. Я таких установок ни разу не видел — это прошлый век. Сейчас все на кнопке выезжает и собирается. Моя жена никогда меня не затащит на таком пандусе в автобус. К тому же здесь платформа приспособлена под пандус, а на остановке у «Ортоса» — земля. Как съезжать с автобуса на той остановке — неизвестно, — рассуждает Роман.

По его словам, не только Бердск не пригоден для передвижения инвалидов. В самом центре Новосибирска на Красном проспекте Роман не смог перейти дорогу и проехаться по тротуару. Спуски не оборудованы скатами для колясочников и это его как минимум поражает. Ведь в России с 2011 года работает государственная программа «Доступная среда», которая предназначена для облегчения жизни инвалидов. Ее финансирование предусматривает создание пандусов и удобных для колясочников тротуаров. Однако на деле колясочники разбивают свой транспорт о бордюры тротуаров.

В ближайшее время читайте — Бердск глазами инвалида-колясочника.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

