Протестировали и раскритиковали при чиновниках пандусы автобусов инвалиды-колясочники Бердска

Протестировали пандусы в автобусах инвалиды-колясочники Бердска. Как оказалось, два городских автобуса оснащены устройством для особенных людей. Об этом, как выяснилось, не знали даже сами колясочники. Но обо все по порядку.
Жизнь, как в клетке
Жизнь Аркадия Ситникова разделилась на «до» и «после» 10 лет назад. В жаркий летний день он приехал на озеро за дачами химзавода, чтобы искупаться.
— Пришел с работы. Затопили дачу с друзьями. Пока ждали когда она прогреется, решили искупаться. Купались там всегда, все было как обычно. А тут нырнул, и всем весом воткнулся в днище. Услышал хруст, всплыл спиной вверх. Друзья вызвали «скорую». В больнице сделали снимок. Оказалось, что межпозвоночный диск разлетелся, сломал шею. На второй день меня прооперировали, — вспоминает Аркадий.
Поле началась иная жизнь: кома, реанимация, несколько операций и неутешительный прогноз врачей — крепкий 23-летний парень уже никогда не встанет на ноги. На протяжении десяти лет Аркадий круглые сутки прикован к кровати и инвалидному креслу — его тело ниже плеч обездвижено.
Но разум Аркадия подвижен. Совсем недавно он и его двое друзей со схожими диагнозами создали общество бердских инвалидов-колясочников, в которой на сегодняшний день состоят порядка 20 человек. Аркадия выбрали председателем общества. И это, по словам его мамы Галины Геннадьевны, оживило сына. Теперь он гораздо чаще выходит из дома. Буквально пару лет назад Аркадий мог сидеть в четырех стенах на протяжении года. Его маме не под силу спускать коляску с 9 этажа многоквартирного дома, передвигаться с сыном по тротуарам Бердска, заезжать в автобус.
Сегодня, 25 июля, по инициативе общества инвалидов-колясочников власть Бердска протестировала пандусы в городских автобусах. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина, устройствами для въезда инвалидов в городской транспорт оснащены всего два автобуса по жизненно важным маршрутам для колясочников. Это один автобус №3 следующий до реабилитационного центра «Ортос» и автобус № 1 направляющийся в сторону Микрорайона.
По словам Аркадия Ситникова, это те маршруты, без которых особенным людям ни как не добраться на процедуры в «Ортос» или по своим делам в Микрорайон. В распоряжении соцзащиты Бердска есть автомобиль с подъемником для инвалидов-колясочников, однако очередь на транспортировку в нем расписана на недели вперед.
Автор видео Марина Волкова
Тянем, потянем, вытянуть не можем?
На остановку «Радиозавод» ради эксперимента колясочников, помимо Надежды Нятиной, приехал директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов, курирующий строительство и реконструкцию автобусных посадочных платформ. Директор бердского АТП Елена Бороздина, в чьем ведении находится городской транспорт, а также сотрудница соцзащиты Бердска.
— Это наша идея, нашей организации. Надежда Нятина пошла нам на встречу, сразу согласилась встретиться на остановке. Это очень обрадовало. Да и Максим Совбанов идет на встречу. Пообещал рассмотреть возможность проектирования тротуаров по улице Ленина. Они не пригодны для нас, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий.
Автор видео Марина Волкова
Первым делом Аркадий Ситников, Роман Соломатин и Виктор Перемитин опробовали пандус автобуса № 3. Пассажиры с пониманием отнеслись к тому, что водитель вышел разбирать вмонтированный в автобус пандус.
Стоит отметить, что разборка и сборка пандуса, а затем погрузка колясочника в автобус занимает около 7 минут. Все это время пассажиры автобуса терпеливо наблюдали за происходящим. Надежда Нятина пояснила, пандус встроили в автобус, тем самым дооборудовав конструкцию транспогрта. Но по мнению Аркадия, Романа и Виктора, такая конструкция — прошлый век. Сегодня многие автобусы оборудованы телескопическими пандусами.
Закатить в автобус Аркадия попыталась его мама. Однако с поставленной задачей женщина не справилась. Угол касания пандуса с остановочной платформой слишком высок. Галина Геннадьевна сделала пару шагов в «гору», но на помощь к ней пришел волонтер из «100 друзей» Владимир. Приложив силу, он закатил Аркадия в автобус. Инвалидное кресло заняло все пространство на задней площадке автобуса. И из-за этого устройство не получилось собрать в прежнее состояние. А вот более компактные коляски Виктора и Романа не помешали пандусу вернуться на свое место.
Автор видео Марина Волкова
— Пандус должен быть другой. Он не должен прятаться в салоне, так он занимает много места. Есть телескопические пандусы, которые устанавливаются в днище автобуса и никому абсолютно не мешают. Это пандус сделали без участия людей, для которых он создавался. Спасибо, что сделали, но это нужно маленько модифицировать, — резюмировал Аркадий.
Следующим в очереди оказался пандус в автобусе № 1. Водитель автобуса не был готов для испытания устройства — разворачивать пандус ему пришлось в первый раз. Инвалиды-колясочники, как оказалось, не ездят в автобусах Бердска. Стоит отметить, что развернуть пандус у водителя при помощи волонтера из «100 друзей» удалось за пару минут. Но для этого потребовалось вооружиться отверткой.
Автор видео Марина Волкова
Как оценили главные эксперты, въехать и съехать с пандуса оказалось легко и просто. К тому же, места в автобусе хватило на двух особенных пассажиров.
— Это элементарно сделано и удобно, — прокомментировал Виктор, съезжая с пандуса.
Автор видео Марина Волкова
— Этот автобус стоит 3 млн рублей, но это было очень давно. Такие автобусы уже не выпускают — их всего 200 штук было выпущено. Они изначально идут со встроенным панудсом. Аналоги есть, они лучше, но они и дороже. Но там большая накопительная площадка и туда может заехать нак оляске не один человек, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор БАТП Елена Бороздина.
30 лет бездействия
Профессиональный юрист Роман Соломатин оказался в инвалидном кресле семь лет назад. Как и в случае Александра, ныряние в реку стало переломным моментом в его жизни. Он переехал из родного Новокузнецка в Бердск четыре года назад. И теперь активно борется за права инвалидов-колясочников. Каждый день он сталкивается с проблемами, которые касаются не многих, но особенных людей.
Вот и сегодня на пути Романа встретилось непреодолимые препятствия: въезд на пассажирскую платформу остановки «Универмаг» оказался под запретом. Роману пришлось потеснить бабушек-продавцов, которые загородили прилавками подъезд к пандусу.
— На пересечении улиц Ленина и Горького я вообще не могу проехать. Приходится тратить время на то, чтобы объезжать путь целыми кварталами по дворам, газонам или по дороге. А если дождь, зима… Ситуация аховая, чиновники идут нам на встречу. Но меня поражает, что в городе существует организация инвалидов, которая недавно отметила 30-летний юбилей. И только сегодня мы показываем власти, что не можем залезть в автобус. А в городе больше 100 колясочников. Мы зарегистрировали бердскую городскую организацию инвалидов-колчсочников и организацию «Социальный юрист», которая будет защищать права инвалидов. Они нуждаются в защите, потому что нарушение повсюду — медицина, социальная защита, медико-социальные службы, жилищные отношения. Мы вступаем в активную фазу правозащитной деятельности. Будем без особых эмоций, спокойно работать в этом направлении. Мы не требуем ничего сверхъестественного, а всего лишь соблюдения закона. Например, дорожная инфраструктура должна быть построена в соответствии с ГОСТами и СниПами. Бордюры должны быть высотой не более 2 сантиметров, а у нас целая пропасть. Меня катать некому, я езжу сам. У меня есть семья и дети, мне нужно их растить. Мы готовы отстаивать свои права в разных инстанциях. Вопрос идет о выживании, — считает Роман.
Автор видео Марина Волкова
По его словам, во многие торговые центры Бердска попасть не сложно. Большинство оборудовано пандусами. Но проблемы существуют. «Доступная среда» не так уж и доступна. Общество уже обратилось в горадминистрацию с письмом на пяти листах, в котором обоснованы требования инвалидов-колясочников. Свои доводы инвалиды подкрепили ссылкой на конвенцию ООН.
— Бьемся второй год. Комиссии начали собирать экспертные заседания. Но толку пока что нет. Я смотрю на это со стороны, гашу эмоции. Моя коляска стоит 200 тыс. рублей и когда я прыгаю с бордюра, она может сломаться в любой момент. Тогда я могу остаться вообще без движения. Меня это, признаться, нервирует. Например, эти автобусы купили в 2017 году и только сейчас поняли, что они не пригодны для нас. Я таких установок ни разу не видел — это прошлый век. Сейчас все на кнопке выезжает и собирается. Моя жена никогда меня не затащит на таком пандусе в автобус. К тому же здесь платформа приспособлена под пандус, а на остановке у «Ортоса» — земля. Как съезжать с автобуса на той остановке — неизвестно, — рассуждает Роман.
По его словам, не только Бердск не пригоден для передвижения инвалидов. В самом центре Новосибирска на Красном проспекте Роман не смог перейти дорогу и проехаться по тротуару. Спуски не оборудованы скатами для колясочников и это его как минимум поражает. Ведь в России с 2011 года работает государственная программа «Доступная среда», которая предназначена для облегчения жизни инвалидов. Ее финансирование предусматривает создание пандусов и удобных для колясочников тротуаров. Однако на деле колясочники разбивают свой транспорт о бордюры тротуаров.
В ближайшее время читайте — Бердск глазами инвалида-колясочника.
Автор видео Марина Волкова
Автор видео Марина Волкова
Автор видео Марина Волкова
Автор видео Марина Волкова