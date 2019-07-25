Ищу попутчиков из Бердска в Академгородок

Выезд ежедневно из Северного микрорайона с 8.00 до 8.30 до Верхней зоны.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Наталья:

— Ищу попутную машину Бердск-Академ (Верхняя зона), ежедневно понедельник-пятница 8-00 8-30 из микрорайона Северного.

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