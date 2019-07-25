В рубрику «Сообщи свою новость» написала Наталья:
— Ищу попутную машину Бердск-Академ (Верхняя зона), ежедневно понедельник-пятница 8-00 8-30 из микрорайона Северного.
Ищу попутчиков из Бердска в Академгородок
Выезд ежедневно из Северного микрорайона с 8.00 до 8.30 до Верхней зоны.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Наталья:
Спасибо за ваш голос
Аноним, 25 июля 2019 14:26
А где фото?
БердскПротестировали и раскритиковали при чиновниках пандусы автобусов инвалиды-колясочники Бердска
15:26 25-07-2019
Оформить ДТП за 15 минут - легко!
15:15 25-07-2019
День крещения Руси отметят в Бердске
15:08 25-07-2019
БердскЗаслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради
15:07 25-07-2019
Просрочка с помойки шокирует, но то, что мы покупаем в магазинах, опасно для здоровья
15:00 25-07-2019
Япония обнаружила запуск двух ракет малой дальности в КНДР
15:00 25-07-2019
Задолжал 700 млн рублей за вывоз мусора регоператор транспортникам
14:45 25-07-2019
Маткапитал давать бессрочно российским семьям хотят в Минтруде
14:30 25-07-2019
БердскСпасли от смерти пенсионерку сотрудники МЧС в Бердске 1
14:21 25-07-2019