Просрочка с помойки шокирует, но то, что мы покупаем в магазинах, опасно для здоровья

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Гость:

— В тему так называемой просрочки, которую расхватывают на помойках супермаркетов наши пенсионеры… Статья шокировала… То, что мы покупаем и едим сейчас, вообще опасно для здоровья: соевая колбаса, молоко с \»пальмой\» и накачанная ветчина. Вы даже не представляете масштабы фальсификата в торговых сетях.

В одной продуктовой сети шли переговоры с поставщиком колбасы об участии в рекламной акции:

— Вы по 399 рублей за килограмм сможете нам «Докторскую» отгрузить?

— Сможем.

— А, по 299 сможете?

— Сможем.

— А, по 199?

— Вы просто скажите, какая вам цена нужна, а мы столько мяса в колбасу и положим.

Это не байка. Это разговор, участником которого я лично был. В борьбе за уменьшающуюся маржу производители и сети идут на любые маркетинговые ухищрения. Уменьшают литровые пакеты молока до 900 мл. Гречку вешают по 900 и даже 800 граммов. Но это все невинные шалости. В конце концов, в рекламных акциях все играют в одну игру. Покупатели хотят, как можно более низкую цену. А производитель и продавец – в любом случае должны тоже зарабатывать.

Другое дело, когда на магазинных полках оказывается настоящий фальсификат. Надо сразу сказать, что магазинам на это по большому счету плевать. Несмотря на то, что у всех крупных сетей есть специальные отделы, которые должны досконально проверять производителей, выезжать на производство, брать замеры воздуха, проверять чистоту раздевалок персонала, все это, как и обычно в России, оказывается профанацией. Проверяющих нанимают за две копейки, им на все плевать, проверяющие фиксируют недостатки, выписывают предписания их устранить и все это тянется годами.

В ассортименте любого гипермаркета не менее 30 000 наименований только продуктов питания, а есть еще непродовольственные товары. Ассортимент каждый день заводится, выводится, он меняет упаковку вес, вкусы. Эта огромная информационная рутина делает совершенно невозможной обеспечить даже минимальный контроль. В итоге гарантировать отсутствие на полках фальсификата не могут даже крупные розничные сети.

Технически процесс попадания любого продукта в розничную сеть выглядит так. Производитель присылает в коммерческий отдел образцы товара (конечно, всегда свежие и качественные) и набор документов, среди которых есть «сертификат соответствия качества», который подтверждает качество товара и его состав. То есть, если это сгущенное молоко, там будет написано – цельное молоко и сахар. Или, например, – «молочные и растительные жиры и сахар». И коммерсанты должны придирчиво проверить подлинность документа, сделать анализ этой сгущенки или хотя бы попробовать ее. Но все происходит совсем не так.

Специалисты отделов закупок каждый день отсматривают десятки образцов различных продуктов. Как правило, они их даже не распаковывают. Колбасы, кофе, сыр и растительное масло уносят домой мелкие клерки и офисные уборщицы. Закупщики – люди не бедные и лично дегустировать какое-нибудь неизвестное сливочное масло из «экологически чистых предгорий Кавказа» точно не будут. Они же не враги себе. Если розничную сеть устраивает цена, дизайн упаковки, размер рекламного бюджета, который производитель готов потратить на продвижение товара, товар «заводится» в сеть, и мы начинаем его покупать.

И вот тут мы должны учитывать несколько важных нюансов, которые превращают наш поход в супермаркет в небольшую лотерею. Первое. Сертификат соответствия можно купить за 10-15 тысяч рублей без всякой экспертизы и даже без предоставления физических образцов продукции. Это означает, что колбаса, лимонад или сметана не проходят необходимой биохимической экспертизы. Я лично сталкивался со случаями, когда в розничные сети, в том числе премиальные, поставлялся сыр, количество кишечной палочки в котором превышало норму в 15 раз. Не смертельно, но человек со слабым желудком легко может провести вечер в туалете. Не верите? Наберите в поисковике «Сертификат соответствия на продукты питания». Вам вывалятся десятки компаний, оказывающих эти популярные услуги.

Еще кое-что. Даже если сертификат получен с соблюдением всех норм – это совершенно не означает, что производитель гарантирует стабильное качество и санитарные нормы в каждой партии товара. Сертификат делается раз в год, а скоропортящийся товар грузится в магазины 3-4 раза в неделю прямиком с производства. Производители в борьбе за снижение себестоимости, покупают самое дешевое сырье. Молоко с низкой жирностью, которое добивается пальмовым маслом. Сою и свиные шкуры, чтобы сделать наполнитель для вареных колбас. Даже если на колбасе крупно пишут «Не содержит сои», это означает, что вместо сои там — субпродукты и жиры. Это легко определяется по цене (низкой), и по вкусу (не мясному).

Самая большой источник риска для потребителя — небольшие производства. Это почти всегда худший выбор для потребителя. Небольшие производства обычно балансируют на грани выживания, экономят на всем, в том числе на сырье, оборудовании и качестве. Их часто создают предприниматели-энтузиасты, которые фактически тренируются на нас с вами. Безопаснее покупать продукты питания, произведенные большими концернами. Лучше — транснациональными. Хотя это и не патриотично.

Что отличает Макдональдс от шаурмячной из Гольяново? В Макдональдсе вас почти гарантировано не отравят. Система контроля огромной корпорации за 80 лет выстроена так, чтобы защитить деньги акционеров от любого дурака-сотрудника, откуда бы он ни был — из России, Китая или Бразилии. Беспокоиться о том, что в Ашане или Магните вам продадут фальшивый кофе Нескафе или йогурт Данон – не нужно. Сети заключают контракты с иностранными брендами напрямую. Посредников там нет, поэтому ваш растворимый кофе будет действительно произведен в Польше или Венгрии, а не во Владикавказе. Подделывают не бренды. Фальсифицируют сами продукты. Делают это массово и давно. На самом деле вы давно к этому привыкли и даже не замечаете того, что сними что-то не так. Хотя бы потому, что большинство людей с качественными продуктами в своей жизни не встречается вовсе или крайне редко.

Ничего страшного в фальсификатах, на мой взгляд нет. Покупая ветчину по суперцене, вы просто должны понимать, что 40% скидки, которые вы получили от якобы обычной цены — это 40% соленой воды, которой спринцуют мясо. Производители и ритейлеры называют такой продукт «накачанным». Так обычно поступают с ветчиной, карбонатом, копченым окороком. В окороке за 1500 рублей вода тоже будет. Это соответствует ГОСТу и придает ветчине дополнительную мягкость. Без нее «Тамбовский окорок» будет слишком плотным и вам не понравится. А окорок за 600 конечно можно не запивать. Воды в нем и так с избытком. Так же спринцуют курицу. Чтобы она стоила по 90 рублей за килограмм. Это не опасно. Просто соленая вода выйдет из тушки во время готовки и в итоге курятина все равно обойдется вам по 140 рублей. Но хорошие эмоции, радость от сэкономленного тоже ведь денег стоит? Так что не жалейте.

С пальмовым маслом, из которого делают страшный жупел тоже не так все однозначно. «Пальма» — это новый русский национальный продукт. Он стал важнее, чем майонез. Пальмовое масло щедро добавляется в молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, выпечку. Но страдать ожирением миллионы соотечественников начинают совсем не потому, что это пальмовое масло делает их жирными. Просто продукты, которые это масло содержат они жрут без всякой меры. А так вреда в нем не больше, чем в подсолнечном или рапсовом.

Для того, чтобы побороть продуктовый фальсификат, нужно применять диету таджикских гастарбайтеров. Они не тратят лишних денег на сложные и фальшивые разносолы. В традиционной таджикской тележке – 20 килограммов риса, по мешку картошки, лука и моркови, канистра растительного масла, 2 курицы и 50 батонов белого хлеба. Это – самый оптимальный выбор. В такой продуктовой корзине фальсификата гарантировано нет.

https://www.kp.ru/daily/27007.4/4068513/ В последние годы СССР был продуктовый дефицит… Прошло 30 лет … А вместо продуктов уже даже не дефицит, а откровенный фальсификат вкупе с ростом онкологии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых, на фоне падающей демографии… И никакой войны не надо… За последние годы народ обнищал так, что всем производителям просто невыгодно производить качественно и много, и не только продуктовым производителям…