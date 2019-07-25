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Один дома: 2-летний малыш остался запертым с работающими электроприборами в Бердске

14:00 25.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мама ребенка вышла на лестничную площадку, входная дверь захлопнулась. На помощь пришли бердские спасатели.

Один дома: 2 летний малыш остался запертым с работающими электроприборами в Бердске
Спасателям довольно часто приходится деблокировать двери в квартиры, где маленькие дети остались без присмотра взрослых

Вечером 23 июня сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) деблокировали входную дверь квартиры в многоэтажке микрорайона Молодежного Бердска. За захлопнувшейся дверью находился маленький ребенок.

К спасателям за помощью обратилась взволнованная мама 2-летнего малыша. Она рассказала, что вышла из квартиры на лестничную площадку, и за ней захлопнулась входная дверь. Ребенок остался один в квартире, где были включены электроприборы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь. С малышом все было в порядке. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели передали ребенка матери.

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