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Обыски прошли у директора ФБК Навального и у кандидата от команды Гудкова

17:15 25.07.2019 Фото: Википедия
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Силовики ищут материалы агитационного порядка, связанные с проведением митинга 27 июля.

Обыски прошли у директора ФБК Навального и у кандидата от команды Гудкова
Обыск

Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил «Интерфаксу», что у члена Партии перемен и кандидата в Мосгордуму по 3 округу от команды Гудкова Александра Соловьева также проходят обыски.

В свою очередь Соловьев сообщил «Интерфаксу», что «обыски (проходят) по адресу прописки, меня там нет».

Ранее стало известно, что обыски проводятся в квартирах Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова. Как рассказал «Интерфаксу» отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, дома у его сына были трое сотрудников были в полицейской форме, остальные — в штатском. Они заявили о том, что ищут материалы агитационного порядка, связанные с проведением митинга 27 июля.

Алексея Навального Симоновский суд Москвы приговорил к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

«По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома», — сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий».

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Найдут что ищут?

Гость, 25 июля 2019 22:11
Может и в "новой газете" поискать, кто там оплачивает сочинения на тему: В России всё плохо? Есть видео "Как "новая газета" сочиняет свои расследования". Небылицы про авианесущий крейсер Адмирал флота Кузнецов". В газетной статейке столько пафосного бреда про то, как бедные матросики в старых комбинезонах лазят в атомный реактор, теряют здоровье под радиацией, а комбинезоны, набитые радиоактивной пылью, им не меняют! После того, как читатели массово прокомментировали - какой реактор, там турбина на мазуте??! - редакция начала удалять комментарии, чистить сайт! Через два дня признали: Да, случилась ошибка. Но статья правильная, т.к. она написана про атомный крейсер "Пётр Великий", который стоял на ремонте реактора. И тут же были пойманы на новом вранье - На сайте МО опубликовано ещё в начале года: Крейсер "Пётр Великий" будет поставлен на плановый ремонт в конце 2020 года (до этого не был в ремонте)! Вот по этому видео в поиске: Как Новая газета сочиняет свои "расследования" (Руслан Осташко)

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