Обыски прошли у директора ФБК Навального и у кандидата от команды Гудкова

Обыск

Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил «Интерфаксу», что у члена Партии перемен и кандидата в Мосгордуму по 3 округу от команды Гудкова Александра Соловьева также проходят обыски.

В свою очередь Соловьев сообщил «Интерфаксу», что «обыски (проходят) по адресу прописки, меня там нет».

Ранее стало известно, что обыски проводятся в квартирах Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова. Как рассказал «Интерфаксу» отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, дома у его сына были трое сотрудников были в полицейской форме, остальные — в штатском. Они заявили о том, что ищут материалы агитационного порядка, связанные с проведением митинга 27 июля.

Алексея Навального Симоновский суд Москвы приговорил к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

«По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома», — сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий».

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Источник: Интерфакс