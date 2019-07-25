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Труп пенсионера в квартире обнаружили спасатели Бердска

18:26 25.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У 79-летнего бердчанина были проблемы с сердцем. Когда родные не смогли попасть в квартиру, попросили помощи у спасателей.

Труп пенсионера в квартире обнаружили спасатели Бердска
Почти каждую неделю спасатели деблокируют двери квартир, за которыми людям угрожает опасность

С просьбой деблокировать входную дверь в квартиру пенсионера обратились вечером 24 июля его родные в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. Они долго стучали и звонили в квартиру, но 79-летний бердчанин не реагировал на стук и звонки. Родственники заподозрили неладное — у пенсионера больное сердце. Нужно было срочно попасть в квартиру, которая была заперта изнутри.

На место отправились спасатели. С помощью аварийно-спасательных инструментов они деблокировали входную дверь и вошли в помещение. Хозяина они обнаружили на кровати без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.

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От редакции

Вы часто навещаете стареньких родных?

Аноним, 25 июля 2019 14:15
Люди не бросайте своих отцов и матерей , как не нужные игрушки, вы им очень сильно нужны...

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