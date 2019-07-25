Заслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради

Ветеран педагогического труда Галина Ставицкая — 52 года в педагогике и 51 год в браке. Она поделилась секретами учительского и семейного счастья.

Галина Ставицкая в свободное время выращивает цветы и поет в ансамбле

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI века».

74- летняя Галина Ставицкая — заслуженный учитель РФ, член правления местной общественной организации «Союз женщин Бердска» и председатель комиссии по образованию и культуре Общественной палаты Бердска. Педагогический стаж 52 года.

Начинала работу в Колывани, затем устроилась в школу №12 в Бердске, где проработала более 25 лет, далее — специалистом в отделе образования, сейчас она методист в Бердском электромеханическом колледже. Галина Александровна рассказала о проблемах в школах и поделилась секретом полувекового семейного счастья.

Галина Александровна, почему вы выбрали профессию педагога?

— Мое детство прошло в селе Карасево. Меня учили замечательные педагоги, благодаря которым я практически не выходила из школы. После учебы я участвовала в спортивной жизни, художественной самодеятельности. После окончания школы я не представляла себе другой работы, кроме как учителем.

Что вам нравилось в вашей работе?

— Я очень люблю математику. Когда-то мне моя учительница Валентина Нижегородцева привила любовь к математике, и я старалась учить учеников так, чтобы они были всесторонне развиты. Одна из моих выпускниц, окончив класс с углубленным изучением математики, поступала на филологический факультет НГУ, там ее спросили: «А почему не на математический факультет?». На что она, не задумываясь, ответила, что математика — развивает мышление и в любой области пригодится. Мои ученики достигли больших высот в разных областях. Света Зебницкая и Ирина Зябкина работают педагогами, мои прекрасные доктора — отличницы— Галина Куземчикова, Наталья Долженко. Петя Вирт закончил институт связи, Катя Рогалева работает дизайнером.

Как изменились ученики за 50 лет?

— Я работаю методистом и вижу студентов на уроках литературы, истории, спецпредметах. Они занимаются с интересом, с удовольствием участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня, профессиональных конкурсах.

Какие перемены произошли в школе за это время?

— Раньше в школах Бердска был учебно-производственный комбинат. Ребята могли подзаработать и получить профессию переплетчика, швеи и других. К сожалению, сейчас этого нет, а хотелось бы возродить эту добрую традицию на базе наших колледжей.

В российских школах дефицит молодых кадров. Как привлечь молодежь в школы?

— Нужно обеспечить достойные условия для работы. Помогать решать проблемы с жильем и уровень зарплаты должен быть не меньше 30 тысяч рублей.

Ваш совет начинающим учителям?

— Любить детей таких, какие они есть. Все дети разные. У каждого свои способности и таланты. Не сравнивайте детей друг с другом. Обращайте внимание на их личные достижения и победы. Вдохновляйте учеников!

Самые значимые проекты ваших общественных организаций? Планы на будущее?

— Несколько лет подряд под руководством нашего председателя Раисы Устиновой мы проводим брейн-ринги «Патриоты России» между старшеклассниками всех школ. Ребятишки счастливы! Мы подключили колледжи, они тоже с удовольствием участвуют.

Последний проект — «Семейный круг». Это чудо, когда десятки семей собираются вместе и рассказывают о себе, участвуют в конкурсах — это так здорово и интересно.

Как член общественной палаты я организовала проект «Ровесники Новосибирской области». В будущем году думаю разработать социально-значимый проект, посвященный 75-летию Великой Победы «Учителя — ровесники Победы».

Галина и Игорь Ставицкие в браке 51 год

Вы в браке с супругом 51 год. Ваш секрет крепкого брака?

— Мне повезло, что в моей жизни встретился Игорь Акимович. У него красивый голос, мы вдвоем иногда поем. Он может отремонтировать все! Начиная от швейной и заканчивая грузовой машиной. Я очень дорожу его пониманием. Когда я работала в школе, он помогал проверять тетради, так как и сам в прошлом учитель. Я всегда сверяюсь с его мнением. Горжусь, что он работал на БЭМЗе, был постоянно на доске почета. Он читающий и мыслящий человек. Я ему благодарна за поддержку. У нас два сына и 3 внука — они выросли порядочными людьми, тружениками. Когда звонят внуки и спрашивают: «Баба, ты как? Как там дед?», то дорогого стоит.

Как любите проводить свободное время?

— Выращиваю цветы на даче. Пою в ансамбле народной песни «Рябинушка». Мы исполняем песни о нашей природе, о нашей Сибири. Пение дает бодрость и радость.

Ваша любимая книга?

— Я люблю Паустовского и стихи Андрея Дементьева. Их творчество трогает меня до глубины души.

Любимое место в городе?

— В Бердске много замечательных мест. Чудесный лес, центральный парк и сквер возле ДК«Родина» — обновленные и красивые.

Город расцветает и хорошеет на глазах и это очень радует! Хотелось бы, чтобы больше мест было для молодежи. Где ребята могли провести время культурно и с пользой.

Что для вас счастье?

— Счастье в любви: к жизни, семье, профессии, Родине.

Автор видео Елена Белоусова

