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Оформить ДТП за 15 минут — легко!

15:15 25.07.2019 Фото: Pixabay
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По замыслу разработчиков сервиса, переход на оформление ДТП по европротоколу в режиме онлайн должен сократить число пробок на дорогах.

Оформить ДТП за 15 минут легко!
Авария

 

Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД. Разработанную в рамках проекта «Цифровое государственное управление» концепцию одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщает пресс-служба правительства.

Оформление ДТП через систему европротокола происходит по упрощенной процедуре: участники аварии, у которых нет разногласий по поводу ее обстоятельств, могут самостоятельно заполнить извещение о ДТП, которое затем передается в страховые компании для получения страховки.

Действующие правила предусматривают заполнение извещения о ДТП в бумажной форме, после запуска суперсервиса сделать это можно в электронном виде на портале госуслуг либо с помощью специального мобильного приложения. При этом вся необходимая информация (данные водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса и т.д.) будет подгружаться из личного кабинета водителя — ему останется только проверить их правильность и загрузить фотографию с места ДТП.

Так же, в дистанционном режиме, можно будет получить и информацию о результатах рассмотрения поданных в страховые компании документов.

В соответствии с концепцией в пилотном режиме суперсервис планируется запустить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.

Источник: РБК

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