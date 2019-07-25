Оформить ДТП за 15 минут — легко!

По замыслу разработчиков сервиса, переход на оформление ДТП по европротоколу в режиме онлайн должен сократить число пробок на дорогах.

Авария

Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД. Разработанную в рамках проекта «Цифровое государственное управление» концепцию одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщает пресс-служба правительства.

Оформление ДТП через систему европротокола происходит по упрощенной процедуре: участники аварии, у которых нет разногласий по поводу ее обстоятельств, могут самостоятельно заполнить извещение о ДТП, которое затем передается в страховые компании для получения страховки.

Действующие правила предусматривают заполнение извещения о ДТП в бумажной форме, после запуска суперсервиса сделать это можно в электронном виде на портале госуслуг либо с помощью специального мобильного приложения. При этом вся необходимая информация (данные водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса и т.д.) будет подгружаться из личного кабинета водителя — ему останется только проверить их правильность и загрузить фотографию с места ДТП.

Так же, в дистанционном режиме, можно будет получить и информацию о результатах рассмотрения поданных в страховые компании документов.

В соответствии с концепцией в пилотном режиме суперсервис планируется запустить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.

Источник: РБК