Соловьев: На Путина обиделся Зеленский еще больше

Владимир Зеленский

Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина. Соответствующий пост 24 июля он опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам Соловьева, после того как Путин в телеграмме поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании, «Зеленскому стало еще обиднее».

Его сообщение связано с тем, что российский лидер не поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое решение было принято, поскольку Путин намерен поздравить его после каких-либо подвижек в отношениях двух стран.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. 20 мая он вступил в должность.

11 июля состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского. Лидеры стран обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Источник: Известия