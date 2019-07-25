25.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Япония обнаружила запуск двух ракет малой дальности в КНДР

15:00 25.07.2019 Фото: Ahn Young-joon
0

Если это были баллистические ракеты, то пуск стал грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, что вызывает глубокое сожаление, заявил министр обороны Японии.

Япония обнаружила запуск двух ракет малой дальности в КНДР
КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря.

КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.

«Ракеты не достигли нашей исключительной экономической зоны, прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли», — приводит агентство Kyodo слова представителя японского правительства. Отмечается, что в настоящее время японская сторона продолжает сбор и анализ всей соответствующей информации.

«Мы будем держать тесный контакт с США и Южной Кореей и совместно заниматься сбором и анализом соответствующей информации», — сообщил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая. По его словам, на данный момент достоверно неизвестно, какие ракеты именно были запущены северокорейской стороной. «Но если это были баллистические ракеты, то пуск стал грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, что вызывает глубокое сожаление», — добавил он.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Отмечалось, что пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени (23:34 мск среды) и в 05:57 (23:57 мск среды) соответственно. По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что происходит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Киев: Арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков скоро освободят
15:30 25-07-2019
Киев: Арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков скоро освободят
БердскПротестировали и раскритиковали при чиновниках пандусы автобусов инвалиды-колясочники Бердска
15:26 25-07-2019
Протестировали и раскритиковали при чиновниках пандусы автобусов инвалиды-колясочники Бердска
Оформить ДТП за 15 минут - легко!
15:15 25-07-2019
Оформить ДТП за 15 минут - легко!
День крещения Руси отметят в Бердске
15:08 25-07-2019
День крещения Руси отметят в Бердске
БердскЗаслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради
15:07 25-07-2019
Заслуженный учитель из Бердска: Муж помогал проверять тетради
Просрочка с помойки шокирует, но то, что мы покупаем в магазинах, опасно для здоровья
15:00 25-07-2019
Просрочка с помойки шокирует, но то, что мы покупаем в магазинах, опасно для здоровья
Япония обнаружила запуск двух ракет малой дальности в КНДР
15:00 25-07-2019
Япония обнаружила запуск двух ракет малой дальности в КНДР
Задолжал 700 млн рублей за вывоз мусора регоператор транспортникам
14:45 25-07-2019
Задолжал 700 млн рублей за вывоз мусора регоператор транспортникам
Маткапитал давать бессрочно российским семьям хотят в Минтруде
14:30 25-07-2019
Маткапитал давать бессрочно российским семьям хотят в Минтруде
БердскСпасли от смерти пенсионерку сотрудники МЧС в Бердске 1
14:21 25-07-2019
Спасли от смерти пенсионерку сотрудники МЧС в Бердске