Цены на бензин и дизтопливо будут расти на 5% до 2024 года

Госдума утвердила механизм стабилизации цен на бензин с 1 августа 2019 года. Включили так называемые восточные надбавки.

Задача «демпфера» — сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке.

В третьем чтении приняты поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в РФ.

В соответствии с законом параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, будут скорректированы с целью донастройки «действующего механизма стабилизации цен с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты».

Нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рублей за литр на АЗС).

При этом устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

С 1 августа 2019 года предлагается ввести демпфирующий механизм и в отношении авиационного керосина.

Как отмечал Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, задача «демпфера» — сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке.

«Механизм, который предлагает Правительство, позволяет при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены не росли выше инфляции», — отмечал Андрей Макаров.

Изменение демпфирующего механизма также будет способствовать стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке.

В том случае, если нефтяные компании направляют нефть на переработку на заводы на Дальнем Востоке, то в формулу «демпфера» включаются так называемые восточные надбавки на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства на Дальнем Востоке.

Источник: ГД