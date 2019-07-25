Отстреливать зверей и птиц из лука и арбалета разрешит охотникам Госдума

Их отнесут к холодному метательному оружию. Приобрести его можно будет только по охотничьему билету и при наличии разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.

Соответствующие поправки в действующий закон об оружии предложили депутаты-единороссы Эрнест Валеев и Владислав Резник.

Согласно действующим нормам, сейчас на охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему. Луки можно использовать только для занятия спортом.

Поправки предлагают отнести лук, а также арбалет, к холодному метательному оружию. Приобрести такое оружие можно будет только по охотничьему билету и при наличии разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Покупателям нужно будет предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и сдать тест на наркотики и психотропные вещества.

По словам авторов поправок, их инициатива связана с тем, что в последнее время МВД фиксирует довольно много фактов использования холодного и метательного оружия в гражданском обороте.

Источник: Интерфакс