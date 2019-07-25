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Отстреливать зверей и птиц из лука и арбалета разрешит охотникам Госдума

12:45 25.07.2019 Фото: pixabay
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Их отнесут к холодному метательному оружию. Приобрести его можно будет только по охотничьему билету и при наличии разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Отстреливать зверей и птиц из лука и арбалета разрешит охотникам Госдума
Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.

Соответствующие поправки в действующий закон об оружии предложили депутаты-единороссы Эрнест Валеев и Владислав Резник.

Согласно действующим нормам, сейчас на охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему. Луки можно использовать только для занятия спортом.

Поправки предлагают отнести лук, а также арбалет, к холодному метательному оружию. Приобрести такое оружие можно будет только по охотничьему билету и при наличии разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Покупателям нужно будет предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и сдать тест на наркотики и психотропные вещества.

По словам авторов поправок, их инициатива связана с тем, что в последнее время МВД фиксирует довольно много фактов использования холодного и метательного оружия в гражданском обороте.

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Аноним, 25 июля 2019 13:32
А копья когда разрешат? Уже не терпится кому нибудь присунуть.
Аноним, 25 июля 2019 13:53
Скоро камни причислят к холодному оружию и пользоваться камнями смогут только те кто имеет охотничий билет , а главное платит за это ежемесячно деньги!

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