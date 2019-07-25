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Киев: Арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков скоро освободят

15:30 25.07.2019 Фото: РИА Новости / Максим Блинов
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Украинский омбудсмен заявила о некой договоренности. Адвокат моряков ничего об этом не знает.

Киев: Арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков скоро освободят
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

«Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — цитирует Денисову «Общественное ТВ».

При этом адвокат моряков Николай Полозов заявил телеканалу, что ничего не знает о такой договоренности. Он отметил, что не принимает участия в переговорах и не может сказать, на какой стадии они находятся. Но, добавил Полозов, если бы с моряками проводились какие-то процессуальные действия, например оформление документов, защита об этом узнала бы, так как моряки ничего не будут подписывать без адвокатов.

Российские пограничники задержали 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ 25 ноября прошлого года, после того как три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. При задержании пограничникам пришлось применить оружие, трое украинцев получили легкие ранения. Позже всех задержанных арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. На прошлой неделе суд продлил им срок содержания под стражей до 24 октября.

Президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией и подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Источник: РИА Новости

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