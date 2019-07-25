РПЦ оскорбилась на арт-объект в виде креста на фестивале уличной культуры в Екатеринбурге

Священники войдут в комиссию Stenograffia из-за ситуации с работой Покраса Лампаса. Коммунальные службы частично залили работу гудроном, организаторы фестиваля ищут деньги на восстановление.

Граффити «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса после дорожных работ коммунальных служб

Представители Екатеринбургской епархии будут участвовать в обсуждении работ екатеринбургского фестиваля уличного искусства Stenograffia, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе епархии.

Ранее сообщалось, что публичная дискуссия между православной общественностью и организаторами фестиваля разгорелась из-за работы художника Покраса Лампаса «Супрематический крест», размещенного на площади Первой пятилетки на Уралмаше.

Представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала «закрасить» работу Покраса Лампаса, потому что крест — это христианская святыня и «попирать ногами крест верующим очень смутительно». Коммунальные службы частично залили работу гудроном, теперь организаторы фестиваля ищут деньги на восстановление арт-объекта.

«Руководитель фестиваля Stenograffia предложил епархии ввести своего представителя в комиссию по согласованию [работ фестиваля]», — сообщили в пресс-службе.

Предложение прозвучало на встрече, где представители РПЦ и организаторы Stenograffia обсуждали христианскую символику в современном искусстве. Стороны коснулись и ситуации, которая сложилась вокруг арт-объекта Покраса Лампаса.

Руководитель отдела епархии по взаимоотношениям церкви с обществом Максим Миняйло отметил, что в епархии с пониманием отнеслись к арт-проекту, зная о добрых намерениях художника и организаторов фестиваля, но рекомендовали бы обсуждать подобные идеи «на берегу», уточнили в пресс-службе.

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация возникла в том числе и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи. Потому выстраивание взаимодействия между епархией и представителями фестиваля Stenograffia будет полезно для всех», — цитирует пресс-служба слова Миняло.

Источник: ТАСС