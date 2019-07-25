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РПЦ оскорбилась на арт-объект в виде креста на фестивале уличной культуры в Екатеринбурге

13:30 25.07.2019 Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Священники войдут в комиссию Stenograffia из-за ситуации с работой Покраса Лампаса. Коммунальные службы частично залили работу гудроном, организаторы фестиваля ищут деньги на восстановление.

РПЦ оскорбилась на арт объект в виде креста на фестивале уличной культуры в Екатеринбурге
Граффити «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса после дорожных работ коммунальных служб

Представители Екатеринбургской епархии будут участвовать в обсуждении работ екатеринбургского фестиваля уличного искусства Stenograffia, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе епархии.

Ранее сообщалось, что публичная дискуссия между православной общественностью и организаторами фестиваля разгорелась из-за работы художника Покраса Лампаса «Супрематический крест», размещенного на площади Первой пятилетки на Уралмаше.

Представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала «закрасить» работу Покраса Лампаса, потому что крест — это христианская святыня и «попирать ногами крест верующим очень смутительно». Коммунальные службы частично залили работу гудроном, теперь организаторы фестиваля ищут деньги на восстановление арт-объекта.

«Руководитель фестиваля Stenograffia предложил епархии ввести своего представителя в комиссию по согласованию [работ фестиваля]», — сообщили в пресс-службе.

Предложение прозвучало на встрече, где представители РПЦ и организаторы Stenograffia обсуждали христианскую символику в современном искусстве. Стороны коснулись и ситуации, которая сложилась вокруг арт-объекта Покраса Лампаса.

Руководитель отдела епархии по взаимоотношениям церкви с обществом Максим Миняйло отметил, что в епархии с пониманием отнеслись к арт-проекту, зная о добрых намерениях художника и организаторов фестиваля, но рекомендовали бы обсуждать подобные идеи «на берегу», уточнили в пресс-службе.

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация возникла в том числе и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи. Потому выстраивание взаимодействия между епархией и представителями фестиваля Stenograffia будет полезно для всех», — цитирует пресс-служба слова Миняло.

Источник: ТАСС

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От редакции

Такие рисунки - кощунство?

Гость, 25 июля 2019 13:56
Покрас Лампас? Чёта как-то слабовато! Вот как надо: Пошив Пальтов!
Поросёнок Пётр, 25 июля 2019 15:11
Проснулся как-то утром поп, чувствует, настроение какое-то не очень, вроде бы и всё хорошо, пожертвования стабильные, новые колёса на свой Мерседес с божьей помощью поставил, что за чёрт, наверное, это от того, что вчера с отцом Пигидием чёрной игры с кагором переели, да вроде нет, через день так едим и ничего. Ааааааа, точно!!!! Я же уже полгода как не оскорблялся! Такссс, что тут у нас?......

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