Пятидесятники из «Живого слова» проведут фестиваль в честь крещения Руси в Бердске

Власть, разрешая, не обращала внимания на веру организаторов. Запланировали концерт христианской музыки и семейные соревнования на пляже «Старый Бердск». РПЦ считает пятидесятников сектантами.

Благотворительный фонд «Добро» регулярно проводит праздники

26 июля на пляже «Старый Бердск» состоится фестиваль христианской музыки, приуроченный к празднику — Дню крещения Руси.

Как рассказала директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, инициатор мероприятия — благотворительный фонд «Добро». В прошлом году он проводили праздник «День семьи, любви и верности» на пляже «Старый Бердск». Стоит отметить, что руководитель фонда Вера Лобасюк — адепт церкви христиан веры евангельской «Живое Слово».

— Фонд обратился с инициативой в приемную главы, мы ее поддержали. Я не выясняла, к какой вере они относятся, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Оксана Михайловна.

В программе фестиваля: спортивные и семейные соревнования, мастер-классы, анимационная программа для детей, барабанное шоу, фестиваль красок, концерт христианской музыки.

— Крещение Руси — христианский праздник. Мы, христиане церкви веры евангельской «Живое Слово», хотим подарить добрый праздник городу, — высказалась руководитель благотворительного фонда «Добро» Вера Лобасюк.

Евангелистов-пятидесятников, к которым относится «Живое слово», Русская православная церковь признает сектантами, пишет мессионерский отдел Московской епархии. Они стоят в оппозиции РПЦ, передает православный проект «Завет».