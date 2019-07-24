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Онлайн займы — оперативное решение денежных проблем

21:00 24.07.2019
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Финансовые трудности способны неожиданно застать врасплох буквально каждого человека.

Онлайн займы оперативное решение денежных проблем

При этом не у всех людей имеются возможности для быстрого получения внезапно потребовавшейся суммы денег от родственников и друзей. Часто проблема не имеет решения в ближайшем окружении, приходится прибегать к помощи со стороны. И здесь важную поддержку оказывают микрофинансовые организации, которые не задают вопросы относительно того, куда будут потрачены средства, лояльно относятся к плохим кредитным историям и радуют очень высокой доступностью своих предложений.

Как получить займ на личные нужды?

Сегодня для решения вопроса в этом направлении нет необходимости отправляться в офис одной из микрофинансовых компаний. Имеется возможность воспользоваться дистанционными каналами для сотрудничества. Таковые представлены в интернете в виде специализированных сайтов, где собраны предложения десятков популярных МФО.

Такие площадки предлагают взять займ буквально в любое время суток: многие кредитные компании занимаются рассмотрением заявок круглосуточно, без выходных и праздничных дней. С их помощью очень удобно сравнивать между собой текущие предложения рынка. Так, все продукты размещены в сводной таблице, которая позволяет сориентироваться в следующих моментах:

● доступная к получению сумма;
● срок погашения долга;
● ежедневная процентная ставка;
● преимущества конкретного варианта ссуды.

Возле каждого решения имеется кнопка для подачи заявки. При этом пользователь переходит на сайт заинтересовавшей его компании и там заполняет специальную форму. Обычно требуется указание лишь некоторых общих сведений, большинство МФО не запрашивают справки и поручительства, а набор необходимых документов оказывается минимальным. Нередко для получения денег достаточно лишь паспорта и российской прописки.

Также можно отправить заявку сразу в несколько организаций, заполнив форму на сайте-агрегаторе. Здесь, помимо своих данных, следует указывать параметры самого займа.

Способы получения денег

Удобство онлайн-займов состоит еще и в том, что доступно сразу несколько способов получения необходимых средств. Можно отправиться за деньгами непосредственно в офис МФО, а можно пригласить к себе курьера, воспользоваться переводами на банковские карты, расчетные счета или электронные кошельки. Три последних варианта позволяют максимально оперативно решать финансовые проблемы.

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