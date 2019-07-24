Автомойка: как часто летом моют автомобиль

Компании предлагают широкий выбор средств для мытья автомобиля самостоятельно. Вы сможете приобрести не только шампуни, моющие вещества, но и щетки, салфетки, губки

Летом водители автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда в городе Бердске на всех улицах появляется большое количество пыли. Она оседает и накапливается на кузове транспортного средства. Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к проблемам с покрытием. В связи с этим рекомендуется мыть машину в летний период хотя бы один раз в неделю.

Как пользоваться мойкой самообслуживания

Большой популярностью пользуются мойки самообслуживания. Их принцип работы заключается в том, что клиент оплачивает деньги за время пользования. А моет машину самостоятельно. Такой способ привлекателен низкой стоимостью и отсутствием очередей.

Важно правильно выбрать режим. Например, клиенту нужно, чтобы слегка была смыта грязь. Или требуется тщательная очистка присохших слоев загрязнения. Кроме того, нужно внимательно следить за струей воды, она бывает очень сильной. Чтобы не разбить стекло, ее регулируют. Круглосуточно, в любой день недели без выходных, вы сможете помыть ваше авто. При этом не требуется стоять в очередях.

Услуги классических моек

Для тех, кто хочет провести время с комфортом, но при этом уехать на чистом автомобиле, можно воспользоваться услугами классических моек, на которых работы осуществляет персонал. Такой вид мойки обойдется дороже, чем все остальные способы, но у клиента есть 100% гарантия, то автомобиль будет идеально чистым и отполированным.

Недостаток ручного мытья машины заключается в большом количестве времени, которое затрачивается на процедуру. Кроме того, из-за этого скапливаются очереди.

Особенности конвейерных моек

Услуги конвейерных моек востребованы среди автовладельцев. Такой тип очистки характеризуется высокой степенью пропускной способности. При этом мытье производится качественно.

При бесконтактном способе происходит воздействие воды с моющим средством, при контактном варианте поверхность машины очищается дополнительно при помощи щеток. Конвейерная чистка длится не более шести минут. Дополнительно можно заказать химчистку салона.

Средства для самостоятельной мойки автомобилей

Большую роль в тщательной очистке играет шампунь. Если средство для мытья подобрали неправильно, то это не только не удалит грязь, но и может испортить состояние кузова. Категорически нельзя использовать для мытья автомобиля простые бытовые средства. В шампунях содержится вода, если у нее повышенный уровень кислотности, то она разъедает хромированные части.

В специальных шампунях содержатся различные примеси. Обязательно в них должен быть образователь пены. Кроме того, в хороших качественных средствах есть вещества, которые предотвращают коррозию. Желательно, чтобы в составе был воск, который одновременно с очищением поверхности, оказывает эффект полировки.

При приобретении шампуня важно смотреть на упаковку. Не рекомендуется использовать просроченное средство, так как добиться желаемого результата не удастся.

Компании предлагают широкий выбор средств для мытья автомобиля самостоятельно. Вы сможете приобрести не только шампуни, моющие вещества, но и щетки, салфетки, губки.

Средства для ухода за автомобилями

В летний период автомобилисты часто выезжают на природу, на дачу. Такие поездки могут привести к образованию царапин, сколов от отскочившего гравия. За такими следами на кузове необходимо тщательно следить. Это необходимо, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Варианты ухода зависят от размеров и глубины царапин. Если они не очень глубокие, можно замаскировать специальным карандашом. Для маскировки больших царапин, используются полироли. Они помогают избавиться от царапин за счет удаления слоя лака. Но использовать такой способ часто не рекомендуется, так как толщина лака быстро уменьшится. Из-за этого машина будет нуждаться в покраске.

Особый уход нужен колесам автомобиля. Резина со временем выгорает на солнце, трескается и становится менее эластичной. Чтобы продлить период пользования шинами, нужно обрабатывать их очистителем. Поверхность резины можно покрыть полимерной пленкой. Благодаря этому шины будут защищены от негативного внешнего воздействия. Они будут выглядеть ухоженными.

С помощью специальных кремов и спреев можно устранить налет с дисков автомобиля, а также соль, ржавчину и загрязнения. Такая обработка позволяет удалить грязь даже в самых мелких трещинах.

Самый большой выбор средств по уходу за автомобилем можно найти в магазине. Благодаря высокому качеству предлагаемой продукции, вы можете быть уверенны в эффективном результате. Опытные консультанты помогут определиться с выбором, подскажут, какое средство лучше всего подходит для вашего авто.