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Смертельное ДТП: в трактор-водовозку врезалась «Лада» на ночной трассе Р-256

18:00 24.07.2019 Фото: МВД
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В Черепановском районе погибла 48-летняя пассажирка «Лады». Различные травмы получили 37-летний водитель и еще двое пассажиров — 29-летняя женщина и 9-летний мальчик.

Смертельное ДТП: в трактор водовозку врезалась Лада на ночной трассе Р 256
ДТП в Черепановском районе

В среду в Черепановском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

24 июля в 02.20 в Черепановском районе на 135-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» водитель автомобиля «Лада Калина», следовавший из Барнаула в Новосибирск, столкнулся с трактором Т-40, который выехал на трассу с прилегающей дороги.

В результате происшествия погибла 48-летняя пассажирка «Лады». Кроме того, получили различные травмы 37-летний водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля — 29-летняя женщина и 9-летний мальчик.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Смертельное ДТП: в трактор водовозку врезалась Лада на ночной трассе Р 256

ДТП в Черепановском районе

Смертельное ДТП: в трактор водовозку врезалась Лада на ночной трассе Р 256

ДТП в Черепановском районе

 

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