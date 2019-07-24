Что делать для интеллектуального развития ребенка?

Какими бывают школы интеллектуального развития? Что за уроки там проходят? И кому будет интересно их посетить?

Программы интеллектуального развития для самых маленьких рассчитаны на детей, начиная с полугода

Сегодня на рынке образовательных услуг предлагаются различные занятия по интеллектуальному развитию. Родителям есть из чего выбрать, ориентируясь на способности и интересы своего ребёнка.

Виды и направления школ интеллектуального развития

Программы интеллектуального развития для самых маленьких рассчитаны на детей, начиная с полугода. До 2,5 — 3 лет малыши посещают занятия вместе с одним из родителей. В помещении создаётся специальная обучающая развивающая среда. На занятиях активно используются кубики, карточки, различные материалы ярких цветов. Большое внимание уделяется двигательной активности. Занятия проходят весело и интересно. Обучение чтению по системе Николая Зайцева, методики Марии Монтессори, Глена Домана, хорошо известны и популярны.

Самый большой выбор занятий по интеллектуальному развитию предлагается для старших дошкольников и младших школьников: это такие курсы, как скорочтение, грамотность, ментальная арифметика. Эти уроки позволяют подготовиться к обучению в первом классе, а тем, кто уже ходит в школу, помогают преодолеть сложности в учёбе.

Скорочтение предполагает освоение специальных методик, которые способствуют серьёзному повышению скорости восприятия текста. Те, кто приобрёл навык скорочтения, улавливают смысл прочитанного в несколько раз быстрее. Это пригодится и школьникам, и студентам, и взрослым, которые по роду профессии вынуждены ежедневно иметь дело с огромным массивом информации.

Скорочтение — это инструмент, который поможет эффективно и с минимальными потерями времени выбрать в тексте и усвоить самые важные данные, быстро и продуктивно проработать содержание, не отвлекаясь на второстепенные детали.

Ещё одним популярным направлением интеллектуального развития является ментальная арифметика — программа, разработанная специально для детей, в основе которой — арифметические вычисления на счётах. Посещать такие уроки могут дети, начиная с четырёх лет и до окончания школы.

На занятиях по ментальной арифметике активно развивается мелкая моторика, причём очень ценно, что равномерно задействованы обе руки. Работает воображение, осваивается и закрепляется полезный навык быстрого счёта в уме.

Плюсы занятий по интеллектуальному развитию

Плохая успеваемость и память, медлительность, нелюбовь к учёбе и к чтению, неумение самостоятельно организоваться и выполнить задание — это ещё далеко не полный список проблем, с которыми зачастую сталкиваются родители школьника. Занятия в школе интеллектуального развития нацелены именно на то, чтобы ребёнок начал учиться сам.

Дети видят, что у них всё получается, и вместе с успехом приходит вера в свои силы, возвращается интерес к процессу обучения. Преподаватели на уроках уделяют много времени развитию внимания, воображения, логики и памяти ребёнка. Сами занятия очень необычны и непохожи на школьные.

Ученики выполняют специальную артикуляционную гимнастику. Им предлагается множество нестандартных упражнений, в первую очередь направленных на развитие мозга. Дети осваивают особые приёмы запоминания различной информации — текстовой и числовой. Уникальная методика нацелена на слаженную одновременную работу обоих полушарий мозга.

Не секрет, что левое полушарие, ответственное за логику, чаще всего преобладает над правым, в ведении которого интуиция и творческие способности. Гармоничное развитие обоих полушарий — то, к чему стремятся на занятиях по скорочтению и ментальной арифметике. Способность осваивать новое существенно увеличивается.

Немаловажно, что все те результаты, которых удалось достичь в школе интеллектуального развития, остаются с ребёнком. Это означает в дальнейшем более лёгкое запоминание информации, и соответственно, освоение программы и уменьшение стресса на школьных уроках. Есть шанс, что ребёнку после курса по интеллектуальному развитию действительно понравится учиться даже тем предметам, которые раньше вызывали наибольшие трудности — математике, английскому языку.

Конечная цель всех занятий в таких школах — развитие качества и скорости мышления, натренированная память, позволяющая быстро справляться даже с нестандартными заданиями повышенной сложности, что обеспечивает высокую эффективность в учёбе и работе.