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Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска

17:30 24.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Инвалиды-чернобыльцы сами собирают мусор в мешки каждые утро и вечер. Сквер пока что бесхозный. Коммунальные службы города не следят за его чистотой.

Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
Жители недовольны отдыхающими у мемориала Чернобылю в Бердске

Жалуются на замусоренный сквер с памятным камнем на месте будущего мемориала ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС жители Бердска. Подписчик 54Deniska54 прислал фото захламленного сквера в Микрорайоне Бердска в группу «Курьер. Среда. Бердск» в социальной сети Instagram.

Напомним, камень установили в 2016 году по инициативе союза «Чернобыль». В нем состоят жители Бердска, которые участвовали ликвидации аварии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общество продолжает собирать деньги на создание памятника в память о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской АЭС.

По мнению горожан, место должны очищать от пустых упаковок от чипсов, пустых бутылок и прочего мусора, оставленного бердчанами после времяпровождения в сквере.

Стоит отметить, что возле каждой лавочки установлены урны, но они, видимо, не помогают избавиться от мусора. Год назад бердчанка Татьяна рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в появлении мусора вокруг мемориала виноваты любители культурного отдыха. Вокруг сквера находится несколько магазинов, продающих алкоголь. Из-за такого соседства лавочки в сквере очень редко бывают пустыми.

— Каждый день, вечер и далеко за полночь тут сидят люди, молодые и не очень. Маленькими компаниями или побольше. Пьют здесь, и поведение у них соответствующее, — негодуя, охарактеризовала пьяные посиделки Татьяна.

Спустя год ситуация не изменилась — молодежь продолжает «культурно отдыхать» в сквере, оставляя после себя горы мусора. А после ветер разносит фантики и пластик по всем скверу.

-Не подскажете, когда на территории памятника чернобыльцам убирать начнут? — интересуется уже в 2019 году 54Deniska54.

Председатель союза «Чернобыль» Рахим Инамов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», кто и на каких условиях следит за чистотой вокруг мемориала. Он объяснил, что для установки камня на территории сквера город выделил клочок земли в пользу союза. Теперь за чистотой на этом участке должен следить союз «Чернобыль». Коммунальные службы Бердска не очищают сквер от мусора.

— Иногда дворники, которые убирают придомовую территорию ближайших домов убирают и вокруг мемориала. Но это случается очень редко. А после выходных на территорию вокруг памятника смотреть невозможно. Мы смотрим утром и вечером на состояние сквера. И частенько поздним вечером или ранним утром несколько чернобыльцев, инвалидов, своими силами очищают его от мусора. Мы собираем все в урны, или складываем все в мешки и потом, потемну, уносим. Чтоб никто не подумал, что мы уборщики. А мы ведь просто заинтересованы в том, чтобы там был порядок, — рассказал Рахим Романович сегодня, 24 июля.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
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Кто должен очищать от мусора сквер?

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