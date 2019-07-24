От гепатита спасут чистые руки и презервативы

В рубрику «Сообщи свою новость» написала врач эпидемиолог «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Бердске Зинина А. В.:

— 28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом. Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней (воспаление печени), известных как гепатит А, В, С, D и E, поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени и ежегодно приводя примерно к 1,5 миллиона случаев смерти, предположительно 325 миллионов человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C. В результате миллионы людей находятся под угрозой медленного развития хронической болезни печени, рака и смерти.

Существует 5 основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Причиной гепатита А и Е обычно является употребление в пищу загрязненных пищевых продуктов или воды. Гепатит В, С и D развивается в результате парентерального контакта с инфицированными жидкостями организма, т.е. переливание зараженной крови или продуктов крови, инвазивные медицинские процедуры, в отношении гепатита В, передача от матери ребенку во время родов, от члена семьи ребенку, а также при сексуальных контактах. Острая инфекция может протекать с ограниченными симптомами или бессимптомно или может включать такие симптомы, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), потемнение мочи, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота. Профилактика острого вирусного гепатита А:

1.Соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытье рук с мылом после посещения туалета, уличной прогулки, перед едой).

2.Купленные фрукты и овощи обязательно тщательно мыть перед употреблением.

3.Не делать «перекусов» в сомнительных заведениях.

4. Не употреблять воду из случайных водоисточников и из-под крана.

5.Специфической профилактикой является прививка против острого гепатита А, которая проводится по эпидемическим показаниям, либо при выезде в страны не благополучные по заболеваемости острым гепатитом А.

Профилактика вирусного гепатит В:

1.Использование одноразового инструментария при манипуляциях, связанных с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек.

2.Использование индивидуальных предметов личной гигиены и раздельное их хранение (бритвенные приборы, зубные щетки, мочалки, расчески).

3.Для профилактики полового пути передачи инфекции следует избегать случайных половых связей и использовать механические средства защиты (презерватив).

4.Профилактическая прививка.

Профилактические вирусного гепатита Е:

1. Купленные фрукты и овощи обязательно тщательно мыть перед употреблением.

2.Не употреблять воду из случайных водоисточников и из-под крана.

Профилактика вирусного гепатита С:

1. Использование индивидуальных предметов личной гигиены (бритва, маникюрные принадлежности).

2.Проявление крайней осторожности при выборе стоматологической клиники или маникюрного салона.

3.Использование механических средств защиты (презерватив) при случайных половых контактах. 4.Отказ от наркотических средств.

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