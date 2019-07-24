При захоронении «по ГОСТу» еще 30 лет будет принимать мусор свалка Бердска

Теперь бердский полигон ТКО похож на котелок, в который нет доступа воздуха — вулкану не выйти наружу. Маргиналы появляются только к определенному мусоровозу как по звонку. Но жить на свалке им не дают.

Куч с 3-этажный дом больше нет на мусорной свалке Бердска. Свежую кучу тут же пустят под бульдозер

С чем у вас ассоциируется мусорная свалка Бердска? С горами беспорядочно наваленных миллионов тонн мусора и нестерпимым запахом гниющей органики; пожарами, дым и гарь от которых застилает трассу Р-256 и город, заставляя мучиться горожан? Такая картина ушла в прошлое. Порядок на городском полигоне твердых коммунальных отходов навели и. о. директора «СпецАвтоХозяйства» Константин Букреев и приглашенный им год назад профессионал из Новосибирска Александр Сосницкий.

Именно Сосницкий, отработавший много лет на Левобережной и Гусинобродской новосибирских свалках, применил свой опыт захоронения мусора в Бердске. Параллельно, как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники полигона изменили форму работы и стали получать прибыль. На собственные деньги отремонтировали забор, технику и дороги, организовали дежурство непосредственно на свалке и прогнали постоянных обитателей-маргиналов; очистили от хлама и строительного мусора хозяйственную территорию.

Теперь мусорную свалку можно считать образцово-показательной. Положительно о работе полигона за последний год отзывается и вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Прибыль есть, пожаров нет, как и претензий к работе полигона ТКО, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

цифра

40 гектаров занимает бердский полигон ТКО. После ликвидации беспорядочного хлама свободной территории стало гораздо больше

Как правильно «хоронить» мусор

Александр Сосницкий работает технологом на бердском полигоне ТКО около года

Автор видео Анастасия Солодкова



Рабочий день Александра Сосницкого начинается с объезда полигона, после чего он проводит планерку с дежурными, бульдозеристами и водителями: расставляют технику, определяют, сколько КамАЗов нужно на отсыпку грунтом, один бульдозер постоянно работает на основной площадке разгрузки.

— При правильной эксплуатации бердский полигон протянет еще лет 15-20. И после этого можно дать гарантию лет на 10 работы. Все зависит от правильной технологии эксплуатации полигона. Раньше использовали неправильный способ захоронения. Они сталкивали мусор, шли его высотой, уплотнения не делали, трактор не укатывал, срезку до основания не делали, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Викторович.

Он сравнил прежний метод захоронения отходов с кастрюлей, в которую со всех сторон поступает воздух. Внутри свалки — лава, как в вулкане. И как только попадает кислород, она воспламеняется. Сейчас же, по его словам, свалка похожа на котелок из печки, куда закрыт доступ воздуха за счет того, что весь мусор срезается до основания земли и пересыпается.

— Бульдозер сгребает мусор, давит его гусеницами. Он катается по площадке, втаптывая мусор в землю. В это время отходы вываливают в другом месте. Потом подвозим грунт и уплотняет. Все прессуется так, что 30-тонный мусоровоз без проблем может проехать, — рассказал технолог бердского полигона ТКО.

Когда я только приступил к обязанностям, обошел полигон и насчитал 12 фитилей. Их никто не устранял. Сейчас, если что-то подобное появляется, идет такая сплоченность коллектива — любой рабочий сразу звонит и сообщает: надо придавить. Мы немедленно направляем туда трактор. Мужички сами порой придавливают, а потом спрашивают, правильно ли они задавили фитиль. Сколько я работаю, ни одного пожара еще не было, — констатирует Сосницкий.

По его мнению, раньше руководство свалки, видимо, не хотело перенимать опыт других полигонов. До него дошли слухи, что за героическую ликвидацию пожаров премии себе платили, поэтому не очень-то и беспокоились.

Перспективная свалка

На дороге на свалке нет грязи даже после дождя

Автор видео Анастасия Солодкова



Отсыпанная и сделанная в форме яйца дорога даже после дождя осталась проездной для кроссовера. Если раньше машины и трактора ездили по одной дороге, то сейчас свалка по периметру прикатана так, что техника может съехать в любом месте и подняться в любой точке.

Специально для топляка, принимать который попросила горадминистрация, отвели отдельное место.

— Чтобы не повредить нашу технику, не гробить. Я принял такое решение складировать здесь топляк. Потом сверху пройдем, мусором накроем, а затем грунтом. Это и незатратно, и удобно, и трактора не повредим. Это одна из рабочих карт — участок, на котором непосредственно идет работа, прием твердых коммунальных отходов, — показывает фронт работы Александр Сосницкий.

Есть несколько заброшенных карт, которые тоже впоследствии пустят в дело. Правая сторона свалки более глубокая, так как там был карьер. Отсюда берут грунт с перегнившим мусором и пересыпают свежие отходы.

Сейчас бердский полигон ТКО разбит на три площадки — основное место разгрузки, резервная карта с топляком и площадка для приема крупногабаритного мусора. «Габарит» складируют как бы в овраге и сверху зысыпают его грунтом, чтобы не гробить трактора.

Одна карта «отдыхает», как поля под парами, а после ее тоже будут использовать для пересыпки. Сделали резервную площадку, которую пришлось перекопать рвом, чтобы «хулиганы» не заезжали. Закатали и отсыпали горы мусора вдоль дороги — провели рекультивацию. В качестве заграждения для проезда к дальнему полю использовали покрышки.

Остались только работящие

Водители мусоровозовозов слушаются дежурного и сваливают отходы там, где он скажет

Автор видео Анастасия Солодкова



— Рабочий на месте разгрузки распределяет машины, показывает водителю, куда сваливать мусор — и только в этом месте. Я захватил прежний штат, который разбежался, когда я их начал заставлять работать. Один пришел к Константину Валерьевичу и говорит: «Я буду увольняться, меня заставляют работать». Кто захотел работать, остался. С каждым конкретно составили разговор. Сейчас очень аккуратные люди работают, никакого нарушения трудовой дисциплины, — поведал Александр Викторович.

По его словам, до последнего времени мусор сваливал беспорядочно — кто куда захотел. Сегодня дежурил Тимофей. В его обязанности входит «расставлять машины», показывать, где разгружаться.

— Если не подчиняться правилам, то быстро завалят дорогу. Выбираем одно направление, куда отправляем машины. Так проще его укатать бульдозером, а потом пересыпать. Конечно, слушаются, — ответил на вопрос Тимофей.

Он работает с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. За смену на его территорию приходит не менее 30 машин с мусором. А всего на свалку каждый день заезжает в среднем 100 единиц техники — бывает 68, бывает 135. Путь расположен так, что мимо дежурного машина никак не проедет.

Чтобы дежурный не потерялся на фоне пестрого мусора, он обязан носить ярко-оранжевый жилет. Кроме шума работающей технике рабочий день сопровождается криками чаек, полетами коршунов и голубей, которых великое множество кормится на каждой свалке.

Охота за мусором

Вторсырье разрешают вывозить

Автор видео Анастасия Солодкова



Иногда появляются «мусорщики». По словам Сосницкого, они, как будто, знают, когда придет машина с определенным грузом:

— Зайдут 3-4 человека, металл повыдергивают. Или с машиной с продуктами зайдут — наберут еды и уходят. Вечером чаще приходят. Но мы всех выгоняем. Никаких палаток и шалашей для постоянного проживания не позволяем. Они же начинают разжигать костры. Уснул с сигаретой — вот и серьезный пожар. Для сортировки мусора они нам не нужны. Содержать их нерентабельно.

Меньше стало «мусорщиков», возможно и потому, что мусор вовремя утилизируют, пересыпают и маргиналам здесь просто нечего делать.

Водители мусоровозов, которые годами приезжают на свалку, не понимают, что сделал Сосницкий с привычным полигоном, где из-за беспорядочного наваленных отходов проехать было нельзя. Хотя объемы мусора не изменились.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директора муниципального предприятия «СпецАвтоХозяйство» Софью Солопову и ее зама Сергея Оленича сейчас судят за растрату 1,3 млн рублей. Их задержали в мае 2018 года.

Автор видео Анастасия Солодкова



«Карьер» с перегнившим мусором используют для отсыпки свежих отходов

Площадка с топляком

Овраг для захоронения крупногабаритного мусора — его потом засыплют сверху