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Силовики задержали Навального во время утренней пробежки

16:15 24.07.2019 Фото: Flickr
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В субботу, 20 июля, он принимал участие в согласованной властями акции в защиту оппозиционных политиков, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму.

Силовики задержали Навального во время утренней пробежки
Алексей Навальный

Полиция задержала политика Алексея Навального во время его утренней пробежки. Об этом сам Навальный сообщил на своей страничке в Instagram. По словам Навального, он вышел из дома, чтобы не только побегать, но и купить жене цветы на день рождения. У подъезда его ждали полицейские, которые и доставили Навального в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

Суть претензий к Навальному пока неизвестна. В субботу, 20 июля, он принимал участие в согласованной властями акции в защиту оппозиционных политиков, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. На субботу Фонд борьбы с коррупцией анонсировал новую акцию протеста из-за выборов в Мосгордуму. Акция не согласована властями.

Последний раз Навального арестовывали в начале июня за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик тогда получил 10 суток административного ареста.

Источник: Ведомости

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От редакции

За что могли задержать?

Аноним, 24 июля 2019 17:13
когда этого дебила посадят? лет на 25

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