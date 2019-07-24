Пожалуй, вы нуждаетесь в психокоррекции

Стресс под контролем: вам помогут психолог, нейропсихолог, психокоррекция, логопед

Сегодня уже доказано: психологические факторы напрямую влияют на состояние телесного здоровья. Стрессовый фактор присутствует в нарушениях работы сердечно-сосудистой системы, язвенной болезни, астме. Часто хронические заболевания взрослого возраста родом из детства.

По мере взросления многие переживают непростые моменты. Повышенная тревожность или агрессивность, сложности в коллективе и в семейных отношениях доставляют и самим детям, и родителям немало беспокойства.

Психологические проблемы, которые длительное время остаются нерешенными, снижают качество жизни и отрицательно отражаются на физическом здоровье.

Заболевания, которые вызывает нерешенный внутренний конфликт, называются психосоматическими.

Однако обучиться правильно реагировать на изменяющиеся условия, и в дальнейшем использовать в жизни этот приобретенный позитивный опыт вполне возможно. Грамотный специалист в состоянии помочь ребенку это сделать.

Психолог и нейропсихолог

Детский психолог – специалист, который помогает ребенку разобраться с различными детскими страхами, конфликтными ситуациями со сверстниками и родителями, стрессами. Однако не все знают, что причинами гиперактивности, проблем с памятью и вниманием, перепадов настроения могут быть совсем не издержки воспитания, и не простое нежелание ребенка учиться в школе или лень, а особенности работы мозга, незрелость нервной системы, запаздывание в развитии психики. Как раз с такими случаями работает нейропсихолог.

Он производит диагностику, чтобы установить степень выраженности нарушений и определить какой именно участок мозга подвергся негативному воздействию. Многие проблемы являются перинатально обусловленными. Специалист обязательно уточняет, как проходили беременность, роды, первый месяц жизни малыша. Свою отрицательную роль могут сыграть черепно-мозговые травмы, токсические поражения нервной системы, инфекционные заболевания, случившиеся в раннем детстве. Нейропсихолог в своем роде последовательно отыгрывает назад этапы развития один за другим до того момента, когда появились нарушения.

Кому нужна помощь нейропсихолога?

Специалист работает с широким спектром проблем: трудности с адаптацией в коллективе, чрезмерная агрессивность или застенчивость, отсутствие понимания личностных границ. Имеет смысл привести на консультацию ребенка, которому не даются письмо и чтение, испытывающего сложности с обучением в школе, плохо усваивающего учебный материал.

Быстрая утомляемость, трудности с организацией деятельности – медлительность, импульсивность, неспособность доделать начатое до конца – все это также повод посетить специалиста, как и различные нарушения двигательной функции. Нейропсихолог проведет обследование тонуса мышц, диагностику памяти, речи, внимания, координации. Обязательно изучит личностные особенности ребенка и его способности контролировать свои эмоции.

Психокоррекция

Терапия включает в себя специальные игровые и двигательные упражнения. Проведение занятий возможно с детьми от трех лет. Специалист использует психологическое воздействие, которое позволяет повысить уровень адаптации и социализации маленьких пациентов. Путем убеждения, внушения, подражания устанавливаются правила межличностного общения, развиваются правильные реакции на изменяющиеся ситуации. Удается взять под контроль психофизические и эмоциональные перегрузки, которые испытывает ребенок.

Хорошие результаты дает специальная музыкальная терапия. Психологи работают в тесном сотрудничестве с логопедом, специалистом, выявляющем и корректирующем различные нарушения речи. За правильное развитие речи также отвечает мозг. Обследование у логопеда всех поступающих в первый класс является обязательным. Но чем раньше выявлены проблемы, тем лучше. Поэтому не нужно ждать 6 – 7 лет.

Порой взрослые отмечают какие-то настораживающие моменты в развитии малыша и сомневаются, все ли идет, как надо. Бывает, что годовалый ребенок не произносит совсем никаких звуков или трехлетний ребенок начал заикаться, или школьник путает буквы в словах на письме. Такие ситуации – не редкость. И квалифицированные специалисты сегодня обладают широкими возможностями оказать помощь даже в сложных случаях. Но самое главное здесь: не терять время, гадая пройдут ли проблемы сами собой, а не откладывая, обратиться за консультацией.

Каждый ребенок обладает большим потенциалом, и хороший специалист знает, как активировать его. Научиться грамотно справляться со стрессом – реально, и это важная профилактика многих проблем во взрослой жизни.