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Недвижимость / Общество

Цифровые мошенники действуют на рынке недвижимости России

13:46 24.07.2019 Фото: pixabay.com
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Схема проста: злоумышленники пользуются возможностью дистанционной подачи документов для госрегистрации перехода права собственности на недвижимость через портал госуслуг и сайт Росреестра.

Цифровые мошенники действуют на рынке недвижимости России
Подделывают электронные подписи владельцев квадратных метров и продают их жилплощадь другим людям

Развитие технологий делает жизнь удобнее, но вместе с тем создает и новые риски. На рынке недвижимости появились новые виды цифрового мошенничества, жертвами которого становятся обычные граждане. Схема проста: злоумышленники пользуются возможностью дистанционной подачи документов для госрегистрации перехода права собственности на недвижимость через портал госуслуг и сайт Росреестра. Они подделывают электронные подписи владельцев квадратных метров и продают их жилплощадь другим людям. Хозяева недвижимости могут ни о чем не подозревать до очередной платежки за коммунальные услуги, где будет стоять фамилия нового владельца. Обратившись в официальные органы, они с удивлением узнают, что «подарили» или «продали» квартиру какому-нибудь дяде Васе. Это в лучшем случае.
Если человек купил недвижимость с инвестиционными целями и не живет там, он может еще долго оставаться в неведении, что его квадратные метры украдены.

После того, как одна из таких историй — жертвой злоумышленников стал житель Москвы — получила широкую огласку, на проблему обратили внимание в Госдуме. Там пришли к выводу, что действующее законодательство не может полностью защитить собственников недвижимости от цифровых мошенников.

Поэтому в закон о государственной регистрации недвижимости разработали новые поправки. Они должны обеспечить дополнительную защиту сделок с недвижимостью.

Законопроект предполагает, что Росреестр не сможет принимать документы о переходе права на квартиру или дом в электронной форме, если собственник недвижимости заранее не уведомил о возможности такой подачи.

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) об этом сделают специальную пометку. В тексте поправок особо подчеркивается, что она может быть проставлена только на основании личного заявления владельца недвижимости (его законного представителя) или посредством почтового отправления (подлинность подписи заявителя при почтовом отправлении свидетельствуется в нотариальном порядке).

По словам автора законопроекта, председателя думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, новые нормы дадут владельцам недвижимости гарантию, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению.

Рынок недвижимости довольно привлекателен для мошенников. Махинации с чужими квадратными метрами злоумышленники пытались проворачивать и раньше. По действующим правилам собственник, чтобы защититься от мошенников, может, например, подать заявление о запрете Росреестру совершать какие-либо действия в отношении его жилплощади без личного присутствия владельца или его представителя. Однако одной этой нормы недостаточно, поскольку она предполагает лишь невозможность осуществления госрегистрации права на основании доверенности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Эксперты согласны с новыми предложениями. «Меры по дополнительной защите владельцев недвижимости позволят собственникам чувствовать себя в большей безопасности», — уверен Михаил Куликов, директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.
Источник: РГ

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