Унижением Латвии назвали посещение концерта Лепса главой МВД в Юрмале

Глава минюста Латвии возмутился тем, что Лепсу до сих пор не запретили въезд в страну. В Литве и на Украине он гастролировать не может.

Григорий Лепс

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале. Об этом 23 июля сообщило издание Kas jauns.

По его словам, министр сидел в первых рядах специально для того, чтобы унизить латвийское государство. При этом он также возмутился, что Лепсу до сих пор не запретили въезд в страну.

Григорию Лепсу с 3 мая запрещен въезд в Литву. Тогда представитель МИД Литвы Раса Якилайтене заявила, что исполнитель поддерживает «проводимую РФ агрессивную внешнюю политику».

В мае 2017 года Лепс попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

Источник: Известия