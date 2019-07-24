Унижением Латвии назвали посещение концерта Лепса главой МВД в Юрмале

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале. Об этом 23 июля сообщило издание Kas jauns.
По его словам, министр сидел в первых рядах специально для того, чтобы унизить латвийское государство. При этом он также возмутился, что Лепсу до сих пор не запретили въезд в страну.
Григорию Лепсу с 3 мая запрещен въезд в Литву. Тогда представитель МИД Литвы Раса Якилайтене заявила, что исполнитель поддерживает «проводимую РФ агрессивную внешнюю политику».
В мае 2017 года Лепс попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.
Источник: Известия