«Комфортная среда» по-Бердски: безобразие, халатность, безнаказанность.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ленина_13А:

— «Комфортная среда» по-Бердски. Слив денег партии ЕР. Глава, кто за это безобразие, будет отвечать? Площадка не отсыпана, безопасных резинок на горке нет. Безобразие, халатность, безнаказанность. Прокурор, вы бы своих детей в это … пустили поиграть?

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