В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ленина_13А:
— «Комфортная среда» по-Бердски. Слив денег партии ЕР. Глава, кто за это безобразие, будет отвечать? Площадка не отсыпана, безопасных резинок на горке нет. Безобразие, халатность, безнаказанность. Прокурор, вы бы своих детей в это … пустили поиграть?
«Комфортная среда» по-Бердски: безобразие, халатность, безнаказанность.
13:11 24.07.2019
Глава, кто за это безобразие, будет отвечать?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ленина_13А:
Спасибо за ваш голос
Пожалуй, вы нуждаетесь в психокоррекции
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