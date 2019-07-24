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«Комфортная среда» по-Бердски: безобразие, халатность, безнаказанность.

13:11 24.07.2019 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Глава, кто за это безобразие, будет отвечать?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ленина_13А:
— «Комфортная среда» по-Бердски. Слив денег партии ЕР. Глава, кто за это безобразие, будет отвечать? Площадка не отсыпана, безопасных резинок на горке нет. Безобразие, халатность, безнаказанность. Прокурор, вы бы своих детей в это … пустили поиграть?

Комфортная среда по Бердски: безобразие, халатность, безнаказанность.

Благоустроили двор по адресу: ул. Ленина, 13А

Комфортная среда по Бердски: безобразие, халатность, безнаказанность.

Благоустроили двор по адресу: ул. Ленина, 13А

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