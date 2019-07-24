Извиниться перед россиянами за хамство потребовал от президента Грузии спикер ГД

Вячеслав Володин добавил, что заявления грузинской стороны о том, что Россия является агрессором, недопустимо.

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это нас возмутило. Считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Если вы публично нахамили, так публично надо отвечать», — сказал он.

Володин добавил, что заявления грузинской стороны о том, что Россия является агрессором, недопустимо. Володин заявил, что если Грузия продолжит такое поведение, то «России есть, чем ответить».

По его словам, нельзя подобным образом строить отношения с Россией, которая не давала Грузии «ничего, кроме добра». Спикер добавил, что Россия многое делает для Грузии. В частности, доля ее участия в грузинском товарообороте составляет 20% ВВП.

В июне в Тбилиси прошли акции протеста. Они начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, главой которой он является. Эта ситуация возмутила представителей грузинской оппозиции. В связи с этим российский президент Владимир Путин подписал указ, который ввел запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний.

Впоследствии журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина и его родителей. Депутаты Госдумы предлагали ввести санкции против Грузии, однако российский лидер отказался это делать.

Источник: РБК