24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

За отказ от секса убил жену ударом в живот мужчина в Башкирии

17:00 24.07.2019 Фото: Pixabay
0

40-летняя женщина скончалась от травмы внутренних органов. Но врачам в больнице она говорила, что упала. Вдовец свою вину в совершенном преступлении так и не признал. Но его задержали.

За отказ от секса убил жену ударом в живот мужчина в Башкирии
Женщина умерла от удара в живот

Жителя Нуримановского района Башкирии обвиняют в смерти его собственной жены. 40-летняя женщина скончалась в центральной районной больнице еще 15 апреля, но до сих пор ее смерть считали несчастным случаем.

— Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от полученного телесного повреждения, а именно травмы внутренних органов. Но врачам в больнице женщина говорила, что упала, поэтому признаков криминального характера не усматривалось, — объяснили в пресс-службе республиканского управления следкома России.

Выяснив, что женщина скончалась вовсе не после падения, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Вместе с криминалистами и полицейскими они начали расследование, допросили близких и родственников погибшей женщины и выяснили, как все было на самом деле.

— Ночью в начале апреля 2019 года между потерпевшей и ее 51-летним супругом произошла ссора в связи с тем, что женщина отказала мужу в интимной близости. Разозлившись, супруг сильно ударил женщину локтем в живот. Впоследствии самочувствие женщины ухудшилось, и ее положили в больницу, а через четыре дня она скончалась. При этом, не желая жаловаться на мужа, в больнице пояснила, что просто упала, — рассказал сотрудник пресс-службы Следственного комитета РБ.

Вдовец свою вину в совершенном преступлении так и не признал. Его уже задержали, меру пресечения суд выберет в ближайшее время.

Накануне, 22 июля, следователи рассказали о смерти женщины из Бирского района. Оксану три недели надеялись найти живой, но она погибла от рук отца своих детей, который не хотел платить алименты.

Источник: UFA

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Домашнее насилие искоренимо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шок: "ожил" на отпевании труп женщины в храме Москвы 2
18:45 24-07-2019
Шок:
БердскДерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске 21
18:30 24-07-2019
Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске
БердскВоры-«металлисты» опустошают дачи в СНТ «Заречное» Бердска 8
18:15 24-07-2019
Воры-«металлисты» опустошают дачи в СНТ «Заречное» Бердска
Смертельное ДТП: в трактор-водовозку врезалась "Лада" на ночной трассе Р-256
18:00 24-07-2019
Смертельное ДТП: в трактор-водовозку врезалась
БердскРедизайн сайта: Кнопку "10 комментариев" заменили на "50 комментариев" 1
17:58 24-07-2019
Редизайн сайта: Кнопку
БердскОткрылись две обещанные кассы РКЦ из трех в центре Бердска 6
17:51 24-07-2019
Открылись две обещанные кассы РКЦ из трех в центре Бердска
БердскПри захоронении "по ГОСТу" еще 30 лет будет принимать мусор свалка Бердска
17:45 24-07-2019
При захоронении
Унижением Латвии назвали посещение концерта Лепса главой МВД в Юрмале
17:45 24-07-2019
Унижением Латвии назвали посещение концерта Лепса главой МВД в Юрмале
БердскЗавалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
17:30 24-07-2019
Завалили мусором сквер ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в Микрорайоне Бердска
Доплачивают заемщикам за кредиты швейцарские банки
17:15 24-07-2019
Доплачивают заемщикам за кредиты швейцарские банки