За отказ от секса убил жену ударом в живот мужчина в Башкирии

40-летняя женщина скончалась от травмы внутренних органов. Но врачам в больнице она говорила, что упала. Вдовец свою вину в совершенном преступлении так и не признал. Но его задержали.

Женщина умерла от удара в живот

Жителя Нуримановского района Башкирии обвиняют в смерти его собственной жены. 40-летняя женщина скончалась в центральной районной больнице еще 15 апреля, но до сих пор ее смерть считали несчастным случаем.

— Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от полученного телесного повреждения, а именно травмы внутренних органов. Но врачам в больнице женщина говорила, что упала, поэтому признаков криминального характера не усматривалось, — объяснили в пресс-службе республиканского управления следкома России.

Выяснив, что женщина скончалась вовсе не после падения, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Вместе с криминалистами и полицейскими они начали расследование, допросили близких и родственников погибшей женщины и выяснили, как все было на самом деле.

— Ночью в начале апреля 2019 года между потерпевшей и ее 51-летним супругом произошла ссора в связи с тем, что женщина отказала мужу в интимной близости. Разозлившись, супруг сильно ударил женщину локтем в живот. Впоследствии самочувствие женщины ухудшилось, и ее положили в больницу, а через четыре дня она скончалась. При этом, не желая жаловаться на мужа, в больнице пояснила, что просто упала, — рассказал сотрудник пресс-службы Следственного комитета РБ.

Вдовец свою вину в совершенном преступлении так и не признал. Его уже задержали, меру пресечения суд выберет в ближайшее время.

Накануне, 22 июля, следователи рассказали о смерти женщины из Бирского района. Оксану три недели надеялись найти живой, но она погибла от рук отца своих детей, который не хотел платить алименты.

Источник: UFA