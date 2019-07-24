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Открылись две обещанные кассы РКЦ из трех в центре Бердска

17:51 24.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Долгожданное открытие пунктов приема платежей за ЖКХ состоялось 19 июля. Третью кассу в здании отдела по делам молодежи планируют открыть в скором времени. Новый кассир уже стажируется.

Открылись две обещанные кассы РКЦ из трех в центре Бердска
Жители Бердска вздохнули с с облегчением: теперь не придется стоять часами в очереди, чтобы заплатить за коммуналку

Дождались открытия двух пунктов приема платежей Расчетно-кассового центра жители Бердска. Многие бердчане уже 19 июля отправились платить за коммуналку в кассы по адресу: ул. Ленина, 18 и ул. Островского, 174.

— Открылись две кассы. Заявления по поводу открытия третьей кассы по адресу : ул. Ленина, 38, я пока делать не буду. Сейчас устанавливается оборудование, кассир стажируется. В ближайшее время откроемся, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» директор РКЦ Бердска Рамиз Масимов.

Сегодня в Бердске работает 9 пунктов приема платежей за услуги ЖКХ. Так, 2 кассовых окна по адресу: ул. Островского, 122 принимают горожан с 8 утра до 18.30 вечера. Одно окно в ГУМе по адресу: ул. Ленина,31/1 с 9.35 утра до 18.05 вечера. Три кассовых окна в магазине «Европа» работают с 9.30 утра до 18.00. Одна касса РКЦ по адресу: ул. Островского, 174 принимает бердчан с 9.45 утра до 18.15 вечера.

Три кассовых окна в магазине «Антрекот» по адресу: ул. Микрорайон 58 строение 2 работает с 8.20 утра до 18.50 вечера. Касса по адресу ул. Черемушная,4/1 в магазине «Пятерочка» работает с 10.10 утра до 18.40 вечера. Два кассовых окна по адресу: ул. Павлова, 6 работают с 10.30 до 19.00 вечера. Вновь открывшийся пункт приема платежей в здании МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: ул. Ленина, 18 работает с 10 утра до 18.30 вечера. Касса по адресу: ул. Микрорайон Северный, 19/2 работает с 9.15 утра до 17.45 вечера. Во всех кассах выходной воскресенье и понедельник.

Напомним,что на протяжении нескольких месяцев бердчане выстраивались в очередь в кассы по оплате услуг ЖКХ. Одной из причин такого ажиотажа очередники называли закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 174 и ул. Ленина, 18. Горожане были крайне не довольны работой РКЦ и требовали открыть новые кассы.

По словам очередников столпотворение происходило постоянно. Люди приезжали с разных районов и давились в толпе. А пожилые и вовсе не выдерживали нагрузки — им становилось плохо, приходилось выходить на улицу.

Председатель дома Татьяна Анатольевна даже решилась на крайние меры — жаловаться на беспредел в кассах губернатору Новосибирской области.
Власть Бердска услышала народ: мэр города Евгений Шестернин 26 июня провел рабочее совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу приема платежей за услуги ЖКХ.

Тогда перед РКЦ поставили задачу запустить расчетно-кассовые центры, которые были закрыты. Однако директор РКЦ Рамиз Маимов утверждал: кассы пришлось закрыть из-за высокой арендной платы и нерентабельности.
Власть Бердска готова была пойти на уступки и пересмотреть арендную плату для РКЦ. Свое обещание чиновники выполнили. Они изменили договор аренды предоставив в аренду РКЦ помещения меньшей площади.

Все же чиновники настаивают: горожанам нужно учиться пользоваться мобильными приложениями, чтобы платить за коммуналку посредством онлайн-платежей, не выходя из дома
Помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба заверила «Курьер. Среда. Бердск»: сотрудники прокуратуры всегда на стороне горожан. Ведь их работа — охранять законные права людей.

Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов также планирует активнее пропагандировать онлайн-платежи. Кроме того, он акцентирует внимание плательщиков на отсутствии штрафных санкций. Рамиз Рафигович подчеркнул, что КБУ начисляет пеню только через 30 дней. Поэтому людям не о чем беспокоиться. Не нужно бежать в кассу в первый день месяца и стоять в очередях.

Открылись две обещанные кассы РКЦ из трех в центре Бердска

График работы касс РКЦ

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От редакции

Исчезла давка?

Cancun2019, 24 июля 2019 11:53
Касса на Ленина 39? А где она там будет?????
Аноним, 24 июля 2019 13:23
Когда стало семь касс и работали до 18ч00, то стали стоять в очереди по 4,5 часа! Когда работало 10 касс РКЦ-КБУ до 19ч 00, много лет назад, в очередях стояли по 2 часа подряд! Не принимайте желаемое - за действительное! С чего исчезнет давка? Для исчезновения давки нужно не менее 20 пунктов касс в Бердске РКЦ-КБУ, работающих с 8ч00-20ч00!
просто я, 24 июля 2019 15:01
Смотрю на фото и не понимаю, почему эти люди не платят через мобильные приложения, сбербанк онлайн и т.д. Могу предположить, что может быть двое из людей на фото не справятся с онлайн платежами. А остальные то что? Уже много лет не хожу ни в какие кассы и даже не знаю где они находятся. Все оплачиваю без комиссий сидя дома
Аноним, 24 июля 2019 16:03
Слышал недавно разговор, между двумя людьми лет 40. А у тебя компьютер какой? в смысле какой? Ну у тебя на крышке системного блока, что написано? у меня Инвин! Значит, у меня компьютер Инвин! А у тебя что написано?" (Кто в теме , тот уже под столом от смеха ползает!) Смотрю я на таких вундеркиндов-самодуров, и не понимаю, они что вчера с другой планеты прилетели, что настолько не понимать простолюдинов в России? Во многих деревнях, в России до сих пор интернета нет, газа нет,а в некоторых; школ, детских садов и даже сельпо! Многие пенсионеры думают, как за квартиру заплатить , лекарства купить и чтобы после этого на еду что-то осталось! Ну не Япония и не Германия это, ну нет тут у всех компуторов, а многие до сих пор не знают с какой стороны к банкоматам подходить! Для того чтобы каждый в стране начал в компьютеры лазить по интернетам, нужно, чтобы каждый в стране больше 2 тысяч евро в месяц получал лет пять хотя бы, от пенсионера, до поломойки и не минутой раньше! Вот только тогда народ, включая пенсионеров начнут чудить и все подряд покупать компьюторы и год интернета! А уж потом начнёт платежи онлайн массово осваивать и в чатах сидеть!
Аноним, 24 июля 2019 18:01
С какой это радости они должны открывать 20 касс? Когда было 20 касс создали условия чтобы РКЦ стали сворачивать все эти кассы
Cancun2019, 24 июля 2019 16:07
Достали вы со своими онлайн-платежами. Мне 37 лет, современный человек, компьютеры и всё такое и я хожу платить за хату в эти кассы. Мне так удобнее. И переходить на онлайн я не буду. НИКОГДА.

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